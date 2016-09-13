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中国财经 | 2016年 9月 13日 星期二 16:28 BJT

中国1-8月FDI同比增长4.5% 8月单月增长5.7%--商务部

路透北京9月13日 - 中国商务部周二公布，1-8月中国实际使用外资金额（FDI）5,488.3亿元人民币（折858.8亿美元），同比增长4.5%（未含银行、证券、保险领域数据）；同期全国新设立外商投资企业18,538家，同比增长10.2%。

8月当月实际使用外资金额573.2亿元（折87.6亿美元），同比增长5.7%；8月当月全国新设立外商投资企业2,736家，同比增长13.2%。

历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动:

FDI ODI

金额 （亿美元） 金额 （亿元人民币） 同比 金额 （亿美元） 同比

2016年8月 87.6 573.2 5.7% -- --

7月 77.1 497.6 -1.6% 138.9 --

6月 152.3 982.1 9.7% 153.4 44.9%

5月 88.9 567.7 -1% 134.4 --

4月 98.9 625.7 6% 199.9* --

3月 129 823.4 7.8% 101.7 21.5%

2月 84.4 536.3 1.8% 179 1.5倍

1月 140.7 882.5 3.2% 120.2 18.2%

2015年12月 122.3 770.2 -5.8% 138.9 6.1%

11月 103.6 649 1.9% 89.2* --

10月 87.7 546.8 4.2% 79.1 14.3%

9月 95.6 594.7 7.1% 103 5.2%

8月 87.1 542 22% 135 7%

7月 82 506 5.2% 75* --

注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）

(发稿 李子木/陈杨；审校 张喜良)

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