中国1月实际使用外资(FDI)同比增长3.2%至883亿元--商务部

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
(新增更多分项数据)
路透北京2月15日 - 中国商务部周一公布，1月份，中国实际使用外资(FDI)同比增长3.2%至883亿元人民币（折合140.7亿美元）；在FDI结构上，外商投资行业结构进一步优化，西部地区引资明显增长。
商务部网站刊登的新闻稿指出，1月，服务业实际使用外资596亿元，同比增长5.7%，在全国总量中的比重为67.6%；高技术服务业实际使用外资72亿元，同比增长123.4%。此外，西部地区实际使用外资58.7亿元，同比增长16.9%。
商务部外资司负责人表示，中国从对华投资前10位国家和地区实际吸引外资总额843.8亿元，占到当月FDI总额的95.6%，比上年同期增长2.6%。其中，美国、欧盟、日本对华投资得到大幅增长，同比增幅分别达到463.6%，30.9%和22.8%。
此外，商务部称，1月，外资并购交易企业数和引资规模双提高，当月，外商以并购方式新设立外商投资企业114家，实际使用外资344亿元，同比分别增长6.5%和15.7%；并购在全国实际使用外资总量中所占比重由上年同期的34.7%上升到39%。
2015年12月中国实际使用外资(FDI)770.2亿元(折122.3亿美元)，同比下降5.8%。
历史FDI数据实际投资额及同比变动(%)
2016年 金额 同比（%） 金额 同比（%）
（亿美元） （亿元人民币）
1月 140.7 882.5 3.2
2015年 金额 同比（%） 金额 同比（%）
（亿美元） （亿元人民币）
12月 122.3 770.2 -5.8
11月 103.6 649 1.9
10月 87.7 546.8 4.2
9月 95.6 594.7 7.1
8月 87.1 542 22
7月 82 506 5.2
6月 145.8 895.7 0.7
5月 93.3 573.5 7.8
4月 96.1 590.4 10.5
3月 124 763.8 2.2
2月 85.6 526.6 0.9
1月 139.2 29.4 （完）
(发稿 李贺/张晓翀; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透香港1月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司周一称，去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量则轻微下降。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。