中国1-2月实际使用外资（FDI）同比增长2.7%至1419亿元人民币--商务部

路透北京3月11日 - 中国商务部周五公布，1-2月，中国实际使用外资(FDI)同比增长2.7%，至1,418.8亿元人民币（折225.2亿美元），服务业实际吸收外资继续增长，中西部地区合同外资大幅增长。

路透根据数据测算，2月FDI约为536亿元，同比增速在1.8%左右。

商务部网站刊登的新闻稿指出，服务业实际使用外资891.6亿元人民币（折142.1亿美元），同比增长5.7%，在全国总量中的比重为62.8%。

其中，高技术服务业保持增长，实际使用外资159.1亿人民币（折25.2亿美元），同比增长156.6%，占（扣除房地产业）服务业实际使用外资总量的22.5%。

就国别而言，美国、日本、新加坡、英国、德国等对华投资显现增长。前两月美国、日本、新加坡、英国、德国实际投入金额同比分别增长110.9%、14.5%、53.8%、120.3%、8.7%。

从地区来看，中、西部地区合同外资金额分别为251.3亿元（折38.2亿美元）和158.6亿元（折24.4亿美元），同比分别增长26.2%和14%。西部地区实际使用外资98亿元（折15.4亿美元），同比增长8.1%，高于全国增幅5.4个百分点。

外资并购交易日趋活跃。前两月以并购方式实际使用外资金额399.2亿元（折60.9亿美元），同比增长17.3%。并购在实际使用外资中所占比重由去年同期的24.6%上升到2016年的28.1%。

历史FDI数据实际投资额及同比变动(%)

2015年 金额（亿美元） 同比（%） 金额（亿元人民币） 同比（%）

1-2月 225.2 1,418.8 2.7

1月 140.7 882.5 3.2

2015年 金额（亿美元） 同比（%） 金额（亿元人民币） 同比（%）

12月 122.3 770.2 -5.8

11月 103.6 649 1.9

10月 87.7 546.8 4.2

9月 95.6 594.7 7.1

8月 87.1 542 22

7月 82 506 5.2

6月 145.8 895.7 0.7

5月 93.3 573.5 7.8

4月 96.1 590.4 10.5

3月 124 763.8 2.2

2月 85.6 526.6 0.9

1月 139.2 29.4 （完）