中国下半年FDI规模料保持稳定--商务部（更新版）

* 6月FDI同比增长超过20%，属于正常波动

* 尚不能判断外资形势已回暖，下半年料保持相对稳定

* 下半年出口前景不容乐观

* 下半年消费料略好于上半年

(新增更多细节)

路透北京7月17日 - 受季节性因素等影响，中国6月利用外资金额同比增幅超过20%。但整体来看这种波动属于正常现象，仅凭单月数据尚不能判断外资形势已经回暖，预计下半年中国利用外资规模仍将保持相对稳定。

商务部新闻发言人沈丹阳周三在新闻发布会上并称，下半年出口形势仍不容乐观，相信支持外贸举措应该会尽快出台；不过国内消费实际上已经处在较快增长区间，下半年应该还会比上半年略好一些。

“仅凭6月份当月外资数据出现这样一个增长，还不能说外资形势已经回暖，还不能得出这样一个结论。这种波动属于正常现象，”沈丹阳表示，6月数据往往会受到季节性因素影响。

他表示，相信下半年中国利用外资的规模仍将保持相对稳定，同时中国对外投资也将保持快速增长势头。

商务部稍早公布，今年6月全国实际使用外资(FDI)金额143.89亿美元，同比增长20.12%；上半年累计实际使用外资金额为619.84亿美元，同比增长4.9%。同时，上半年中国累计实现非金融类对外直接投资456亿美元，同比增长29%。

具体来看，今年上半年服务业实际使用外资306.29亿美元，同比增长12.43%，利用外资占比为49%，超过制造业7个百分点；制造业利用外资264.41亿美元，同比下降2.14%。

针对近期欧洲制药巨头--葛兰素史克(GSK.L)及其联企业涉嫌重大商业贿赂和涉税犯罪一事，沈丹阳表示，中国政府坚决反对任何形式的商业贿赂行为，无论是内资企业还是外商投资企业，一旦触犯中国法律，都要受到法律制裁，葛兰素史克公司在华投资同样必须遵守中国相关法律。

在2011年全年中国实际使用外资金额创历史新高后，去年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

13年6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

金额 143.89 92.56 84.35 124.21 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120

同比 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9(完)

**下半年出口前景不容乐观，消费料略好于上半年**

中国海关数据此前显示，中国6月出口同比下降3.1%，为2012年1月来首次下滑；当月进口降0.7%。挤干贸易水分后的6月进出口录得双双负增长，显示人民币升值过快及劳动力成本上升，对中国外贸企业出口的影响愈发明显，而内需的疲弱也与目前经济仍在下行的整体态势相吻合。

对此沈丹阳表示，从现行指标来看，下半年出口走势不容乐观，要实现今年外贸预期发展目标需要克服很多困难，需要付出更加艰苦的努力。

“但是我们现在也不能说就完不成预期目标或者就没有希望完成目标，毕竟实现外贸的稳定增长关乎到中国国内的就业、居民的收入，关系到国内经济增长甚至世界经济稳定，所以我们还要继续付出努力，”他说。

他并透露，商务部正在会同国务院有关部门进一步研究采取支持措施，这些措施相信应该会很快出台。

而在谈到国内消费形势时，沈丹阳预计下半年应该比上半年略好一些，“（国内消费）实际已经处在较快的增长区间，而且3月份以后逐月回升，其中大众消费平稳增长，说明消费增长更加实在，”他说。

他指出，全年消费市场将总体呈现前低后高、平稳增长的态势，下半年的消费增长有望继续保持回升的势头，这主要是受助于经济运行基本平稳推动消费预期有所改善，以及国家陆续出台扩大信息消费以及加快棚户区改造等措施，也将为消费平稳增长提供坚实基础。

中国国家统计局周一公布数据显示，今年上半年中国社会消费品零售总额同比名义增长12.7%，增速比一季度加快0.3个百分点；扣除价格因素后实际增长11.4%，比一季度和上年同期分别加快0.6和0.2个百分点。而且从月度走势来看，从3月以来消费增速就一直在逐月小幅回升。(完）

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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