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中国财经 | 2016年 9月 5日 星期一 09:03 BJT

预期中国下半年吸引外资增长4% 对外投资增长逾20%--国家信息中心

路透上海9月5日 - 中国国家信息中心发布报告预测，综合判断，下半年中国吸引外资将保持稳步增长，预计增长4%左右；下半年中国对外投资将延续高速增长态势，有望实现20%以上的增长。

周一刊登在中国证券报的报告称，下半年利用外资的促进因素分别有中国对外开放水平提高、综合竞争优势等方面，抑制因素则包括人民币贬值和传统行业优势趋弱等。

下半年促进对外投资的因素有国际经济低迷、中国比较优势等，抑制因素则包括地缘政治风险以及东道国外资流入监管趋严等。

报告并提出了放款市场准入限制、建立健全对外直接投资政策体系等方面具体的政策建议。

数据显示，1-7月，中国实际使用外资4,915.1亿元，同比增长4.3%；2015年中国对外投资达到1,276亿美元，同比增长4%。(完)

(发稿 徐永 审校 曾祥进)

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