预期中国下半年吸引外资增长4% 对外投资增长逾20%--国家信息中心

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月5日 - 中国国家信息中心发布报告预测，综合判断，下半年中国吸引外资将保持稳步增长，预计增长4%左右；下半年中国对外投资将延续高速增长态势，有望实现20%以上的增长。
周一刊登在中国证券报的报告称，下半年利用外资的促进因素分别有中国对外开放水平提高、综合竞争优势等方面，抑制因素则包括人民币贬值和传统行业优势趋弱等。
下半年促进对外投资的因素有国际经济低迷、中国比较优势等，抑制因素则包括地缘政治风险以及东道国外资流入监管趋严等。
报告并提出了放款市场准入限制、建立健全对外直接投资政策体系等方面具体的政策建议。
数据显示，1-7月，中国实际使用外资4,915.1亿元，同比增长4.3%；2015年中国对外投资达到1,276亿美元，同比增长4%。(完)
(发稿 徐永 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。