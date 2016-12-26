中国商务部长预计今年全年FDI约7,850亿元人民币 ODI增至1.12万亿元

路透北京12月26日 - 中国商务部部长高虎城周一表示，今年双向投资进入新阶段，吸引外资提质增效，预计全年实际吸收外资（FDI）约7,850亿元人民币（折合1,260亿美元），对外投资快速增长，预计全年非金融类对外直接投资（ODI）1.12万亿元。

商务部网站刊登他在全国商务工作会议上讲话称，今年中国进出口实现回稳向好，回稳表现为降幅收窄，同时走势逐季回稳，向好表现为结构优化。

商务部此前数据显示，中国前11月FDI累计7,318亿元人民币，同比增长3.9%，前11月ODI为10,696.3亿元，同比增长55.3%。ODI规模已超过FDI，去年两者分别为1,262.7亿美元和1,180.2亿美元。

高虎城表示，明年将进一步增强对外贸易综合竞争力，巩固外贸回稳向好势头；优化法治化营商环境，打造利用外资的“制度高地”。

还将促进对外投资合作健康有序发展，提升全球配置资源能力；抓好自贸试验区制度创新和成果复制推广；深化多双边经贸合作，推动国际贸易和投资自由化便利化。

中国11月以美元计价进出口数增幅也双双翻红，其中进口增长6.7%，创逾两年高位，出口亦为今年3月以来最高。不过，中国1-11月以美元计价出口同比下降7.5%，进口同比下降6.2%。今年的外贸目标没有具体数值，是“实现全年外贸回稳向好”。（完）