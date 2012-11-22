中国FDI连续三年超千亿美元 外商押注产业链升级

受企业投资前景低迷和全球贸易滑坡影响，2012年中国吸引的外商直接投资(FDI)同比下滑，但FDI总额仍将连续第三年超越1,000亿美元。而2007年至2011年间越南、孟加拉、印尼和泰国的FDI总计仅为1,416亿美元。图为北京中央商务区街景。路透