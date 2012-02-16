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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 16日 星期四 14:06 BJT

中国1月FDI连续第三个月下滑

中国今年1月外商直接投资(FDI)同比下降0.3%，连续第三个月下滑，受欧洲实际对华投资金额继续大幅下滑拖累。不过美国对华投资则重拾升势。商务部数据显示,2012年1月实际使用外资金额99.97亿美元。其中欧盟27国实际投入外资金额4.52亿美元，同比下降42.49%。路透

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