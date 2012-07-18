《信报》：在华外商投资萎缩 刺激经济如箭在弦

（7月18日社评）

中国商务部昨天公布上半年中国利用外资情况,今年1-6月,实际使用外资金额同比下降3%.由於中国高速增长时代告终,如今经济下行,削弱投资者信心,预料FDI也出现趋势性下降压力.基於国内生产要素成本节节上升,令人关注中国投资吸引力是否已从高峰回落.

FDI下跌原因,除了全球经济景气低迷外,按商务部解释,基於中国制造业生产成本上升,加上政府大力调控房地产市场,造成流入的投资金额减少.据统计,在房地产领域的直接投资额,今年上半年大幅下降逾20%.虽则扣除了房地产领域的投资,实际外商投资额仅轻微下降,不过,在房地产调控格局不变的前提下,促进FDI回升,主要寄望中国经济下半年加速反弹.

当前FDI跌势难止,也折射出中国经济放缓的不利情况.照各种发展端倪看,即将举行的经济形势会议相信将会推出新一轮稳增长政策,包括通过财政和货币政策工具,大力刺激经济下半年加速发展.换言之,通过经济逆周期调整手段,加大重点项目建设、放宽流动性投向实体经济的管制等措施,一系列政策已如箭在弦,预料很快出台.

由於上半年固定资产投资放缓,同比增长仅贴近20%水平,较同期下挫逾5%,如今在房地产投资增速无法提升、出口前景受制下,主力通过财政刺激,加快"十二五"规划重点投资项目上马;与此同时,寄望在这一轮工业化和城镇化进程中,能够为外国投资者提供商机,扭转FDI下滑之势.然而,当前全球经济下行压力有增无减.据国基会估计,今年全球FDI增长有限,投资资金呈趋紧局面.因此,中国要刺激FDI回升,稳定经济增速是基本前提.

过去一年,外资企业新增投资外向型比重已逐步下降,且多转向主攻国内市场为投资目标.但目前国内企业盈利条件转劣,今年上半年,全国国有及国有控股企业实现利润亦持续下降,同比跌幅逾11%;加上生产要素成本上涨,如今全力刺激经济回升,但也需要加快改革外商投资管理模式,简化投资程序,开放更多高端服务业,并有效打击侵权和假冒伪劣商品,才能重燃外商到华的希望.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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