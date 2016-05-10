4月中国FDI同比增速放缓至6% 前四月增4.8%--商务部（更新版）

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
(新增商务部新闻稿更多细节)
路透北京5月10日 - 中国商务部周二公布，4月全国实际使用外资金额（FDI）625.7亿元人民币（未含银行、证券、保险领域数据），同比增速放缓至6%；1-4月FDI累计达2,867.8亿元（折453亿美元），同比增4.8%。
商务部新闻稿称，前四个月中国吸收外资继续稳步增长，高技术服务业吸收外资持续增长，主要来源地投资保持稳定，“一带一路”相关国家对华投资继续呈现增长，新设立及增资的大型企业数量较多，西部地区吸收外资增长较快，通过外资并购方式实际使用外资继续增长。
数据显示，1-4月服务业吸收外资达到2,014亿元，在全国总量中占比70.2%；其中高技术服务业吸收外资325.3亿元，同比增速高达108.6%。
前四月，全国新设立外商投资企业8,298家，同比增6.5%，其中4月新设立外商投资企业2,342家，增长21.4%。1-4月以并购方式设立外商投资企业441家，实际使用外资金额646.6亿元（折100亿美元），同比分别增长7.3%和14.7%。
“一带一路”相关国家对中国投资增长保持强劲，1-4月，前十位国家/地区（以实际投入外资金额计）实际投入外资总额428.7亿美元，占全国实际使用外资金额的94.6%，同比增长1.7%。
同期，东盟对华实际投入外资金额24.5亿美元，同比增41.9%；欧盟28国对华实际投入外资金额35亿美元，增长38.8%；“一带一路”相关国家对华实际投入外资金额25.1亿美元，同比增19.6%。
数据并显示，1-4月，西部地区实际使用外资234.3亿元（折36.6亿美元），同比增长36.2%，远远高于全国增幅。
历史FDI数据实际投资额及同比变动(%)
2016年 金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%）
4月 98.9 625.7 6.0
3月 129 823.4 7.8
2月 84.4 536.3 1.8
1月 140.7 882.5 3.2
2015年
12月 122.3 770.2 -5.8
11月 103.6 649 1.9
10月 87.7 546.8 4.2
9月 95.6 594.7 7.1
8月 87.1 542 22
7月 82 506 5.2
6月 145.8 895.7 0.7
5月 93.3 573.5 7.8
4月 96.1 590.4 10.5
3月 124 763.8 2.2
2月 85.6 526.6 0.9（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)