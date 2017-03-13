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时事要闻 | 2017年 3月 13日 星期一 10:35 BJT

2月中国感染H7N9禽流感死亡人数为61人--政府数据

路透北京3月13日 - 中国政府周一公布，2月H7N9禽流感病毒感染160例，死亡61人，这远高于前几年的数字，去年10月以来的冬季期间因感染此病毒而死亡的人数已达161人。

尽管2月感染H7N9死亡人数低于1月的79例，但仍创下2013年首度发现该致命性病毒株以来的2月最高死亡人数。感染禽流感的死亡人数通常会随着冬季结束而下滑。(完)

(编译 张明钧; 审校 郑茵)

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