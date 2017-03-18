中国2月70城房价同比涨幅连三月回落 环比升幅重现扩大苗头（更新版）

路透北京3月18日 - 中国国家统计局公布数据显示，2月70个大中城市房价指数同比涨幅连续三个月回落，环比涨幅则在连续四个月缩窄后再度略有扩大。重点调控的15个热点城市房价多数继续趋稳回落。

路透据中国国家统计局周六公布数据测算，今年2月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.8%，涨幅较上月的12.2%进一步收窄，为连续17个月上涨，但已连三月回落。从环比看，2月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%，连续22个月上涨，涨幅在连四月缩窄后再度略有扩大。

“一二线城市新建商品住宅价格同比涨幅回落，环比较为平稳。”统计局城市司高级统计师刘建伟称，15个一线和热点二线城市中10个城市新建商品住宅价格环比下降、2个城市持平。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海2月新建住宅销售价格指数同比分别上涨22.1%和21.1%，深圳则同比上涨13.5%，合肥同比上涨最大，为40.5%，南京和厦门同比也分别上涨31.8%和36.5%。

从同比看，70个城市中有20个城市新建商品住宅价格涨幅比上月回落，其中多为一二线城市。初步测算，一线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续5个月回落，2月份比1月份回落3.0个百分点；二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续3个月回落，2月份比1月份回落0.4个百分点；三线城市新建商品住宅价格同比涨幅略有扩大，2月份比1月份扩大0.3个百分点。

从环比看，70个城市中，多数城市新建商品住宅价格下降或涨幅在0.5%及以内。分城市看，2月份一线城市新建商品住宅价格环比微涨0.1%，二线城市上涨0.3%，三线城市上涨0.4%。

数据显示，2月份，70个城市中，三亚、西安、重庆、广州和海口五个城市的房价环比增幅最大。扬州、韶关、哈尔滨、长沙和九江的增幅也较大，位列前10位。

刘建伟并指出，2月份15个一线和热点二线城市在因地制宜、因城施策的房地产调控政策作用下，新建商品住宅成交量继续减少，房价环比综合平均略有下降，降幅与上月持平。从成交量看，2月12个城市新建商品住宅网签成交量比上月有所下降。其中5个城市成交量环比下降60%-40%，2个城市下降40%-20%，5个城市下降20%以内。

15个热点城市中，与上月比，10个城市新建商品住宅价格环比下降，降幅在0.1至0.6个百分点之间；2个城市环比持平；其余3个城市环比涨幅均在1%以内。与上年12月比，12个城市新建商品住宅价格下降，降幅在0.1至1.1个百分点之间；2个城市持平；仅1个城市上涨。

今年政府工作报告修订后，在去库存和房地产市场调控部分，补充了“健全购租并举的住房制度”、“遏制热点城市房价过快上涨”，对此政府工作报告起草组成员韩文秀周五称，总的要求是既要去库存，也要稳房价，地方政府特别是城市政府要切实负起责任。

在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，近期有多个城市升级调控措施，或加入限购大军，既有热点城市周边县市，如环北京的涞水和涿州、环上海的嘉善、环南京的滁州、环福州的连江等，也有省内热点城市，如江西赣州、山东青岛；而原先已出台措施的杭州、南京、南昌等也进一步收紧调控。

北京新一轮楼市调控的靴子也于周五落地，实施“认房又认贷”升级限贷措施，并调高二套房首付比例，暂停发放25年以上个人房贷。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

2017年2月 11.8 0.3

1月 12.2 0.2

2016年12月 12.4 0.3

11月 12.6 0.6

10月 12.3 1.1

9月 11.2 2.1

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）