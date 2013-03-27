中国2月末大型商业银行资产负债同比增速降至个位数

路透北京3月27日 - 中国银监会周二发布的数据显示，截至2月末大型商业银行的总资产、总负债的同比增速降至个位数，大幅低于股份制商业银行和城市商业银行的资产负债增速。

2月末五大商业银行的总资产达到58.2万亿元，同比上升9.5%，低于各类银行业金融机构总资产同比增速17.3%。同期五大行总负债54.1万亿元，同比上升9.0%，亦低于银行业总负债同比增速17.1%。

此外，股份制商业银行的总资产为23.9万亿元，同比上升29.6%，总负债22.6万亿元，同比上升30.1%；城市商业银行的总资产为12.3万亿元，同比上升25.8%，总负债11.5万亿元，同比上升26.2%。

今年1月末五大行的总资产和总负债同比增速分别为10.7%和10.3%。银行业总资产和总负债增速均为18.7%。

央行数据显示，2月社会融资规模为1.07万亿元人民币，比上年同期增加228亿元；当月新增人民币贷款6,200亿元，月末M2增速为15.2%。1-2月社会融资规模则为3.61万亿元，比上年同期多1.59万亿元；人民币贷款增加1.69万亿元，同比多增2,433亿元。

大型商业银行包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)和交通银行(601328.SS)(3328.HK)。(完)

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(发稿 李然; 审校 黄凯)

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