中国2月CPI涨幅创20个月新低 但政策放松仍谨慎(更新版)

2012年3月9日，一位女士在北京一个菜市场购买白菜。春节後食品价格的回落令中国2月CPI同比涨幅回落明显，重返下行通道并创20个月新低。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

(新增工业、消费、投资等数据细节)

* 中国2月CPI涨幅创20个月新低

* 今年4%左右的通胀目标应实现无虞

* 工业和投资增长均创新低,但经济放缓仍属"软着陆"

* 货币政策放松仍以数量型工具为主

作者 谢衡

路透北京3月9日电---春节後食品价格的回落令中国2月CPI同比涨幅回落明显,重返下行通道并创20个月新低.经济增速放缓主导的物价回落使得未来通胀压力料持续缓解,亦令分析人士普遍相信,实现政府提出的今年通胀率控制在4%左右的目标应无虞.

中国的宏观政策调整为此腾出了更多空间.尽管前2月的工业和投资增速创出新低,同时消费亦出现超预期的回落,但经济放缓仍属"软着陆".鉴於政府今年已主动调低了经济增长目标,打破GDP保"八"的惯例或令中国央行并不急於下调利率,货币政策的预调微调将仍以存款准备金率和公开市场操作为主.

稍早国家统计局公布,2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%,低於路透调查中值的上涨3.4%,亦远低於1月4.5%的涨幅,并创下2010年6月来最低水准;当月CPI环比则下跌0.1%.

"我们预计今年上半年CPI的同比涨幅都在3%左右波动,到今年第四季度可能会有小幅反弹,但全年仍在3%左右.只要外部没有大的突发不确定性因素,通胀控制在4%的这个目标应该是可以实现的."交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟称.

中国最新政府工作报告设定的2012年经济增速目标为7.5%,通胀目标为4%.去年全年CPI涨幅为5.4%.

国海证券宏观经济分析师邹璐认为,货币政策将在稳健的基础下适度宽松微调,但考虑到外围持续量化宽松,国内的放松空间亦相对较小.预计中国央行後续还将下调存准,但利率则保持不变.

数据公布後,中国股市沪综指.SSEC盘中震荡上行,北京时间14::50,上涨0.6%.债市则因数据基本符合预期,现券走势平稳.海外汇市方面,中国的通胀数据帮助抵消了澳洲贸易报告意外疲弱对澳元构成的拖累,澳元兑美元AUD=D4周五受到支撑.

欲浏览2月CPI数据图表,请点选(r.reuters.com/muk96s)

**经济放缓意料中,仍在"软着陆"范围**

虽然制造业采购经理人指数(PMI)已连续三个月回升,但最新数据显示工业和消费增长均明显低於预期,这或正是处於结构调整中的中国经济增长放缓的实际表现.

统计局周五下午公布的数据显示,1-2月规模以上工业增加值同比增长11.4%,低於路透调查中值12.3%,而前次低点为2009年7月的10.8%.1-2月固定资产投资(不含农户)同比增长21.5%,高低於路透调查中值20%,但创下2002年底来新低.

但分析师普遍表示,一季度的经济放缓在意料之中.且整体看来,放缓幅度仍在"软着陆"范围.

"投资增速为2003年以来的最低点,且延续了下降趋势.投资作为中国经济增长的最主要动力,表明当前中国经济整体运行确实处於放缓状态,不过这种放缓也为中国实施结构转型创造了条件."上海证券宏观分析师胡月晓说.

银河证券分析师左小蕾认为,从数据看前两个月的经济运行仍属於平稳范畴,符合政策调控的方向,今年中央定的经济增长目标也降低,工业增加值增幅放缓也与政府调整经济结构,强调经济转型有意调控有关.

数据并显示,1-2月社会消费品零售总额同比增14.7%,远低於路透调查中值17.4%.

对此,部分分析师表示有些意外,但认为或与房地产市场的调控和低迷有关,并部分来自季节性因素的影响,未来将有所回升.

中国国家发改委主任张平此前表示,尽管中国经济增速放缓,但长期向好的基本面并没改变.而今年调低经济增长目标,有助於缓解供求矛盾和物价上涨的压力,为经济结构调整预留空间.

**未来通胀压力料持续缓解**

分析师表示,经济增速的放缓是物价回落的核心原因,同时去年以来持续紧缩的货币政策亦制约了物价的超预期上涨,未来通胀压力持续缓解应在预期之中.

"物价自去年7月份高点以来就已经进入下行通道,未来物价仍将以下行为主,...我们预期全年CPI在3%左右."东北证券策略分析师杜长春说.

他并认为,未来经济仍以回落为主,且波动幅度有限,从根本上制约了物价的反弹或超预期上涨.而流动性层面,目前仍以缓解为主,也难以成为推动物价上涨的客观基础.

此前主要食用农产品价格已经连续五周下跌,商务部监测的生产资料价格亦在回落趋势之中.

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申银万国首席宏观经济分析师李慧勇称,通胀压力确在缓解,"对於对於今年通胀,我们维持这是在高通胀时代难得的通胀缓解时期的判断,全年CPI上涨2.6%,回落趋势将延续到三季度,...PPI全年同样也会大幅度回落,平均涨幅在1.1%左右."

数据并显示,2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比持平,路透调查中值为上涨0.2%;环比则为上涨0.1%.

不过,部分分析师表示,考虑到外围不确定性因素可能带来的输入性通胀压力,以及政府可能在今年继续资源价格改革,对於未来的通胀形势亦不可掉以轻心.

唐建伟称,年内物价运行面临的最大不确定性因素是伊朗局势动荡导致的国际原油价格的波动."近期国际原油价格已经创下近十个月以来的新高,未来如果持续上涨,可能给国内带来较大的输入性通胀压力,对此应予以高度关注."

中国国家统计局局长马建堂此前也表示,今年通胀压力有所减弱,但仍不能掉以轻心.如果不加以控制,潜在的上涨压力很可能会变成现实的风险.

**货币政策调控以数量型工具为主**

中国通胀的持续回落,给宏观政策调整预留了更多空间.不过目前来看中国经济增长仍较平稳,加上从政府工作报告体现出的思路看,当局对通胀仍保持较高的审慎,故预计监管层对政策放松的实际行动仍将比较谨慎.

中国国际经济交流中心王军认为，从数据看,无论是消费还是工业增加值都在往下走,表明内需比较疲弱,在物价涨幅已经有效控制的前提下,货币政策有松动的可能性,不排除央行有再次调降存准的可能.

"虽然负利率可能消失,但考虑到中长期通胀压力仍存,经济增长虽有回落但仍可能较为平稳,处在中性水平的基准利率没有大幅下调的必要,利率维持在现有水平的可能性较大."唐建伟说.

他认为,数量型工具包括存准率和公开市场操作仍将是未来央行调控市场的主要政策工具."我们维持2012年内法定存款准备金率仍将有2-3次、每次0.5个百分点下调的判断."

邹璐亦认为,货币政策将在稳健的基础下适度宽松微调,但考虑到外围持续量化宽松,国内的放松空间亦相对较小.预计後续还将下调存准,但利率则保持不变.

中国央行此前於2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.

此次由紧逐步放松的政策拐点出现在去年底,中国去年为抑通胀曾连续六次上调存准率,并连续加息.但下半年一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.

"不能一看到CPI回落,经济向下就呼吁货币政策放松,通胀好不容易压下来,银根一旦松动,又会把通胀抬起来.要改变这种心态,不能总是要求经济一个劲地往上走,目前的回落对大局是有利的."左小蕾说.

中国央行货币政策委员会委员李稻葵近日表示,由於国内外有众多不确定因素,今年货币政策需"走一步看一步",第一季度是政策预调微调的关键.(完)

--采写 北京中文部; 审校 曾祥进

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