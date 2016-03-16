中国2月末社会融资规模存量为142.50万亿元 同比增长12.7%

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月16日 - 中国央行周三称，2月末社会融资规模存量为142.50万亿元人民币，同比增长12.7%；其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为96.10万亿元，同比增长14.3%。
央行网站新闻稿并显示，当月对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.81万亿元，同比下降19.3%；表外融资上，委托贷款余额为11.39万亿元，同比增长19.2%；信托贷款余额为5.54万亿元，同比增长3.4%；未贴现的银行承兑汇票余额为5.62万亿元，同比下降20.3%。
此外，在直接融资方面，央行指出，2月末，企业债券余额为15.24万亿元，同比增长26.8%；非金融企业境内股票余额为4.75万亿元，同比增长22.7%。
此前，央行公布，1月末，中国社会融资规模存量为141.57万亿元人民币，同比增长13.1%；其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为95.29万亿元，同比增长14.9%。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)