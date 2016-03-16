中国2月末社会融资规模存量为142.50万亿元 同比增长12.7%

路透北京3月16日 - 中国央行周三称，2月末社会融资规模存量为142.50万亿元人民币，同比增长12.7%；其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为96.10万亿元，同比增长14.3%。

央行网站新闻稿并显示，当月对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.81万亿元，同比下降19.3%；表外融资上，委托贷款余额为11.39万亿元，同比增长19.2%；信托贷款余额为5.54万亿元，同比增长3.4%；未贴现的银行承兑汇票余额为5.62万亿元，同比下降20.3%。

此外，在直接融资方面，央行指出，2月末，企业债券余额为15.24万亿元，同比增长26.8%；非金融企业境内股票余额为4.75万亿元，同比增长22.7%。

此前，央行公布，1月末，中国社会融资规模存量为141.57万亿元人民币，同比增长13.1%；其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为95.29万亿元，同比增长14.9%。（完）