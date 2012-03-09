中国2月信贷投放仍乏力 经济增长堪忧令需求不足

* 2月存款大幅回升,但信贷投放仍乏力

* 当月新增人民币贷款7,107亿元,低於预期

* 2月末M2同比增长13%,人民币贷款增长15.2%

路透上海3月9日电---中国2月存款大幅回升,但并未改变信贷投放不力局面,显示实体经济依然孱弱,企业信贷需求不足.

但在中长期通胀压力并未解除的情况下,监管层并不会很快出台全面放松政策,未来仍以"微调"为主,不排除调降存款准备金率可能性,但降息概率不大.

分析师并认为,2月信贷数据中企业短期贷款和票据融资增加明显,显示银行年初还是以"作规模"为主,更凸显了实际信贷需求的萎缩,政策上应注重拉动投资和消费需求,货币政策的放松治标不治本.

"在2月份存款大幅回升的背景下贷款仍相对较弱,中长期贷款增长亦较差,我们认为其反映需求还是比较疲弱,"国海证券宏观经济分析师邹璐称.

她认为,政府可能将给予一定的政策宽松空间,预计未来仍将继续降准,不过利率预计保持稳定.

中国人民银行周五公布数据显示,2月新增人民币贷款7,107亿元,低於此前路透7,500亿元的调查中值;月末广义货币供应量(M2)同比增长13.0%,高於12.8%的路透调查中值;人民币贷款同比增长15.2%.当月人民币存款增加1.60万亿元,同比多增2,824亿元.

东北证券宏观分析师王国兵则认为,"由於货币增速相对低,是需求和经济不活跃造成的,接下来稳经济的政策应该在消费和财政项目上带动投资和消费需求,而不是用货币投放来使得资金充裕."

他认为,虽然2月居民消费价格指数(CPI)涨幅回落至3.2%的合意水平,但农产品和大宗商品仍在高位,中长期通胀压力仍比较大,综上货币政策应该会谨慎,短期不会出现货币政策方面的放松.

春节後食品价格的回落令中国2月CPI同比涨幅回落明显,重返下行通道并创20个月新低.经济增速放缓主导的物价回落使得未来通胀压力料持续缓解,亦令分析人士普遍相信,实现政府提出的今年通胀率控制在4%左右的目标应无虞.

信达证券宏观经济分析师李建朋并指出,房地产和地方融资平台贷款被严格限制,使得贷款需求不足,加上商业银行贷款受贷存比限制,亦是贷款增长的瓶颈.

以下为具体历史数据:

货币供应量(较上年同期%):

2012年2月 1月 11年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

M2 13.0 12.4 13.6 12.7 12.9 13.0 13.5 14.7 15.9 15.1 15.3 16.6 15.7

M1 4.3 3.1 7.9 7.8 8.4 8.9 11.2 11.6 13.1 12.7 12.9 15.0 14.5

M0 8.8 3.0 13.8 12.0 11.9 12.7 14.7 14.3 14.4 15.4 14.7 14.8 10.3

人民币贷款:

2012年2月 1月 11年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

新增(亿元) 7,107 7,381 6,405 5,622 5,868 4,700 5,485 4,926 6,339 5,516 7,396 6,794 5,356

余额(万亿) 56.24 55.53 54.79 54.06 53.50 52.91 52.44 51.90 51.40 50.77 50.21 49.47 48.89

同比增长(%) 15.2 15.0 15.8 15.6 15.8 15.9 16.4 16.6 16.9 17.1 17.5 17.9 17.7(完)

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--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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