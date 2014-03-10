2月中国社融规模及新增信贷逊预期 去杠杆继续打压非标资产

沪综指再收创逾两个月新低 利空因素汇集令短期风险集中释放
路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三连四日收跌，再创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌，尾市股指获护盘缩减部分跌幅。监管加强、国际市场避险情绪提升和大宗商品价格急跌等多个因素，令市场风险集中释放。目前技术面形态已经走弱，料后市仍有探底过程。
* 中国2月社融规模从高位回落，且同比收缩
* 经济走势不乐观，但监管层去杠杆决定不改
* 经济低迷信贷需求不足，新增贷款逊于预期
路透北京3月10日 -中国2月社会融资规模从上月的高位回落，且同比出现收缩，而新增人民币贷款亦低于预期。分析人士表示，虽然国内宏观基本面走势不容乐观，但监管层督促金融体系去杠杆的决定并未动摇。
但实体经济下行压力已日益凸显，经济低迷时期信贷有效需求不足，或是造成当月新增贷款逊于预期的重要原因。
“委托信托贷款与基建和房地产投资的关联度较高，信托委托贷款缩量可能表明，央行对当前的经济下行并不太过悲观，所以敢于在宏观经济转弱背景下，继续推进金融体系去杠杆。”国信证券宏观分析师钟正生称。
中金公司银行业分析团队亦指出，2月社融总量低于预期，显示商业银行压缩非标资产的去杠杆行为仍在继续，特别表现在委托贷款和信托贷款的同比变化上。
中国央行周一公布数据显示，今年2月社会融资规模为9,387亿元，比去年同期少1,318亿元。其中，委托贷款增加799亿元，同比少增627亿元,信托贷款增加784亿元，同比少增1,041亿元。
同期，新增人民币贷款6,445亿元，不及路透调查中值7,160亿元；2月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%，路透调查中值为13.2%。
对于当月新增信贷不及预期的情况，上海证券首席宏观分析师胡月晓认为，新增信贷季节性回落，经济低迷时期信贷有效需求不足，1月份的高增长是不可持续的，预计未来信贷将维持平稳格局。
周末数据显示，中国春节因素导致年初出口大起大落，2月数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比亦下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为七个月来新低，PPI连续第24个月下降显示产能过剩大背景下，企业仍缺乏定价能力。
浏览中国M2及新增贷款图表，请点选 link.reuters.com/cec57v（完）
欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn
(发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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