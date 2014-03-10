2月中国社融规模及新增信贷逊预期 去杠杆继续打压非标资产

* 中国2月社融规模从高位回落，且同比收缩

* 经济走势不乐观，但监管层去杠杆决定不改

* 经济低迷信贷需求不足，新增贷款逊于预期

路透北京3月10日 -中国2月社会融资规模从上月的高位回落，且同比出现收缩，而新增人民币贷款亦低于预期。分析人士表示，虽然国内宏观基本面走势不容乐观，但监管层督促金融体系去杠杆的决定并未动摇。

但实体经济下行压力已日益凸显，经济低迷时期信贷有效需求不足，或是造成当月新增贷款逊于预期的重要原因。

“委托信托贷款与基建和房地产投资的关联度较高，信托委托贷款缩量可能表明，央行对当前的经济下行并不太过悲观，所以敢于在宏观经济转弱背景下，继续推进金融体系去杠杆。”国信证券宏观分析师钟正生称。

中金公司银行业分析团队亦指出，2月社融总量低于预期，显示商业银行压缩非标资产的去杠杆行为仍在继续，特别表现在委托贷款和信托贷款的同比变化上。

中国央行周一公布数据显示，今年2月社会融资规模为9,387亿元，比去年同期少1,318亿元。其中，委托贷款增加799亿元，同比少增627亿元,信托贷款增加784亿元，同比少增1,041亿元。

同期，新增人民币贷款6,445亿元，不及路透调查中值7,160亿元；2月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%，路透调查中值为13.2%。

对于当月新增信贷不及预期的情况，上海证券首席宏观分析师胡月晓认为，新增信贷季节性回落，经济低迷时期信贷有效需求不足，1月份的高增长是不可持续的，预计未来信贷将维持平稳格局。

周末数据显示，中国春节因素导致年初出口大起大落，2月数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比亦下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为七个月来新低，PPI连续第24个月下降显示产能过剩大背景下，企业仍缺乏定价能力。

浏览中国M2及新增贷款图表，请点选 link.reuters.com/cec57v（完）

欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn

(发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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