中国2月财新制造业PMI升至51.7 新出口订单增势强劲

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月1日 - 最新先行指标显示，中国制造业持续改善，2月财新制造业PMI回升至逾四年次高，并连续六个月高于荣枯分界线。主要指数中产出和新订单均较年初增长，出口表现尤为强劲；但制造业补库存进程能否持续还不确定，复苏之路仍难言一帆风顺。
财新/Markit周三联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)2月升至51.7，上月为51.0。分项数据中，新出口订单指数由1月的52.9升至53.8，创2014年9月以来新高。
“2月中国制造业继续改善，但若现在就得出复苏稳固的结论还为时过早。二季度可能是观察未来趋势的关键时期。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。
他称，产出和新订单指数皆较上月回升，采购库存也重归扩张，产成品库存继续下降，但中国制造业补库存能否持续仍需观察。投入和产出价格继续快速上升，但速度相对于前一个月有所放缓。
分项数据中，产出指数继续高于50临界值，连续第八个月扩张，受访厂商的报告显示，厂商增产是对新业务增长的反应；新订单指数亦连续八个月扩张，且较前月略微改善，据受访厂商反映，市况向好、新产品问世和海外需求改善，共同促进新订单的增长。
财新/Markit新闻稿称，因新订单增加，带动采购进一步增长，2月采购库存恢复增长，增速微升，并达到2014年7月以来的31个月最高点；成品库存则相反，连续第二个月轻微下降，不少厂商表示与需要向客户交货有关。
新闻稿并称，月内平均投入成本大幅上升，但投入价格指数为四个月最低，约五分之一受访厂商表示成本负担上升，原因普遍是原料价格上涨，尤其是金属、石油和橡胶。为保护利润空间，厂商相应继续上调产品价格，加价幅度可观，产出价格指数保持扩张但低于前月。
财新此次还公布了2月产出预期指数，该指数创下21个月新高，显示业界对未来一年的业务前景感到乐观，厂商普遍表示信心来自新产品开发和市况改善。
中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）
(发稿 陈君；审校 宿泱韫/张喜良)
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