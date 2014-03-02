（更正）中国2月官方制造业PMI略有回落 生产预期指数大升

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* 2月官方制造业PMI回落至50.2

* 受春节影响制造业生产不活跃

* 生产经营活动预期指数大升10.5个百分点

* 预计经济增长保持平稳

路透上海3月1日 - 中国宏观经济先行指标--2月官方制造业PMI较上月略有回落，但仍位于荣枯线之上，同时生产经营活动预期指数大幅回升，显示随着企业经营在春节长假之后恢复正常，中国制造业将维持平稳增长态势。

中国国家统计局和物流与采购联合会（CFLP）周六联合公布，2月制造业采购经理人指数（PMI）为50.2，比上月回落0.3个百分点。该数据略高于路透访问分析师预估中值50.1。

“2月份PMI指数继续小幅回落,仍不排除存在春节因素的影响。”物流与采购联合会特约分析师张立群称，从产成品库存及生产经营活动预期指数回升等情况看，企业预期大体稳定。从当前市场需求和一些行业的生产情况看，预计未来经济增长总体仍会呈现平稳态势。

中国今年春节长假主要落在2月。春节期间和前后，部分企业停工减产、企业员工返乡，制造业企业生产经营活动有所减弱。2010至2014年的5年中，春节当月PMI有四年低于上月，春节长假对制造业影响非常明显。

刊登在物流与采购联合会网站的新闻稿指出，指数的回落一方面同春节因素有很大关系，另一方面，也是宏观调控“稳增长、调结构”双重效果的反映。据调查，以钢铁为代表的基础原材料行业、产能过剩行业持续回落；但技术含量较高的装备制造业以及计算机通信电子设备制造业仍然保持较快发展。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读到，生产指数仍位于荣枯线以上，表明制造业生产继续保持增长态势，但增速有所放缓。新订单指数比上月回落0.4个百分点，仍高于临界点，市场需求增幅收窄。企业采购活动减弱，采购量指数位于临界点以下，表明本月制造业生产活动不够活跃。

此外，在赵庆河看来，尽管PMI各分项指数普遍回落，但生产经营活动预期指数攀升至61.8%，比上月大幅上升10.5个百分点，为近11个月的高点，表明企业对未来一段时间发展的信心增强。随着春节假日因素的消除，加之天气转暖、企业集中开工，未来企业生产经营活动将趋于活跃，制造业有望继续保持平稳运行态势

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

______________________________2013-14年____________________________________

2月 2014年1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

PMI(%) 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.350.1 50.8 50.6 50.9

此前汇丰(HSBC)此前发布的中国2月制造业PMI初值降至48.3，为七个月低位。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为中国2月官方制造业PMI各分项详细数据：

指标 2014年2月份 2014年1月份 比上月

指数 指数

PMI 50.2 50.5 下降

生产指数 52.6 53 下降

新订单指数 50.5 50.9 下降

新出口订单指数 48.2 49.3 下降

积压订单指数 45.1 45.7 下降

产成品库存指数 47.8 46.5 上升

采购量指数 49.4 51 下降

进口指数 46.5 48.2 下降

购进价格指数 47.7 49.2 下降

原材料库存指数 47.4 47.8 下降

从业人员指数 48.0 48.2 下降

供应商配送时间指数 49.9 49.8 上升

生产经营活动预期指数 61.8 51.3 上升

（完）

(发稿 刘昕; 审校 黄凯)

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