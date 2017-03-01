中国2月官方制造业PMI升至51.6 创三个月高点--统计局

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.6，远高于路透调查预估中值51.1，且创下三个月高点。
1月该指数为51.3，去年12月为51.4。
下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):
17年2月 1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 陈君/宿泱韫；审校 乔艳红)、
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