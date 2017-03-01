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投资资讯 | 2017年 3月 1日 星期三 09:04 BJT

中国2月官方制造业PMI升至51.6 创三个月高点--统计局

路透北京3月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.6，远高于路透调查预估中值51.1，且创下三个月高点。

1月该指数为51.3，去年12月为51.4。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

17年2月 1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）

(发稿 陈君/宿泱韫；审校 乔艳红)、
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