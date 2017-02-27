调查：中国2月官方制造业PMI料降至51.1 受季节性因素影响

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。
兴业银行首席经济学家鲁政委等在报告中预计，由于PMI指数没有完全去除季节性因素，它和PPI环比增速之间存在相关性，而PPI中权重最大的工业品是原油和钢铁，高频数据显示，2017年2月原油价格和螺纹钢价格的环比增速均下降，从而可能带动PPI环比增速下降。他们对2月PMI的预估为51.2。
交通银行金融研究中心高级研究员刘学智对2月PMI的预测较为乐观，他表示，往年一季度通常是制造业的低点，1月份PMI也略微下降。不过，由于2017年过年比2016年早，今年2月第一周之后整个经济运行开始回升，从2月高频发电量观察，月初日发电量42万吨，到月末已经上涨到67万吨，说明上升态势非常好。1、2月工业指标表现亦不错，经济增长动能与经济状况非常好。
下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49 49.4
中国国家统计局此前发布的数据显示，2017年1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，高于路透调查预估中值2.4%，并创2014年5月以来最高涨幅。1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.9%，高于路透调查预估中值6.3%。这是PPI连续第五个月同比正增长，并创2011年8月以来最大增幅，当时为上涨7.3%。
受表外业务继续膨胀影响，中国1月社会融资规模增量达3.74万亿元，创下历史新高 ，当月新增人民币信贷亦达一年来高点。在美国步入加息通道、国内经济趋稳情况下，中国央行可能暂时不会 调整基准利率，而采取继续上调中期借贷便利(MLF)和公开市场逆回购等市场化利率，以延续中性偏紧的货币政策基调。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。 通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 陈君；审校 宿泱韫/乔艳红)
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