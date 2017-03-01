焦点：中国2月制造业增长动能强劲 一季度经济加快向好料无悬念

发稿 宿泱韫

路透北京3月1日 - 受国内外需求改善带动，中国2月官方和财新制造业PMI均强劲回升，即便剔除春节干扰综合前两月看，制造业仍处于较高景气区间，印证中国经济企稳向好，一季度可能加速增长。

此次官方和财新PMI在分项数据走势上也表现出高度相似性，价格指数高位运行但涨势渐歇，预示PPI同比涨幅短期或冲高，但环比涨势将放缓；而库存指数环比回升，则证实制造业仍在主动补库存。

不过分析人士也指出，一季度经济延续去年年末的良好势头基本已无悬念，但也无需过于乐观，产能过剩、资金脱实向虚等困扰经济的顽疾依然存在，唯有通过改革、振兴制造业等才能为经济长期稳健复苏奠定基础。

“2月份PMI数据反映制造业活动进一步好转。我们预计1-2月份经济活动增速加快，PPI环比维持增长，一季度名义GDP同比增速将明显加快。”中金公司宏观团队称。

该团队认为，补库存需求回升，规模以上工业企业产成品库存实际同比增速过去几个月也出现回升，反映企业补库存意愿增加；往前看，货币政策将继续退出宽松，但增长加速、通胀温和的宏观环境仍然有望在未来一段时间内持续。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.6，远高于路透调查预估中值51.1，已连续七个月扩张并创下三个月高点。2月官方非制造业商务活动指数从前月的54.6降至54.2。

财新/Markit亦在周三公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)2月升至51.7，优于上月的51，连续六个月高于荣枯分界线，主要指数中，产出和新订单均较年初增长，出口表现尤为强劲。

中国月度官方和财新制造业PMI图表：tmsnrt.rs/2lmkXnF

统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河也解读称，2月制造业继续保持稳中向好的发展态势：制造业市场需求回升，生产趋于活跃；国内外需求有所改善，进出口继续回稳向好；装备制造业和高技术制造业延续良好发展势头；企业对未来发展信心持续增强。

从数据看，官方PMI中的生产指数和新订单指数环比分别上升0.6和0.2个百分点，至53.7和53；新出口订单和进口指数均提高0.5个百分点至50.8和51.2；企业经营活动预期指数连续两个月上升，处于60的高位景气区间。

财新制造业PMI分项指数也呈现类似走势：产出和新订单指数皆环比回升，新出口订单指数由1月的52.9升至53.8，为2014年9月以来新高，产出预期指数创下21个月高位。

“PMI数据显示工业活动保持活跃。”德国商业银行经济学家周浩提及，本周一公布的韩国出口数据也证实亚洲国家间的贸易活动反弹。鉴于经济活动企稳，他认为货币政策会逐渐边际收紧，预计央行短期内会进一步上调银行间市场利率，本月很有可能上调七天逆回购利率10个基点。

**PPI短期或冲高**

官方和财新PMI的价格指数均显示，制造业领域原材料价格保持升势，但涨势已开始消退，这意味着，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨幅短期将冲高，但环比增速将放缓。

2月官方PMI的主要原材料购进价格指数自1月的64.5小幅降至64.2，出厂价格指数则从1月的54.7升至56.3；相应的，财新PMI的投入价格和产出价格指数均较前月有所回落，但投入价格指数仍连续四个月在60以上，产出价格亦保持扩张。

海通的姜超等表示，原材料购进价格继续回落，印证2月国内生产资料价格涨幅趋缓，预测2月PPI环比涨幅回落至0.2%，但同比或因低基数继续回升至7.4%。

“后续来看，工业品价格难以再出现去年四季度的快速上涨，后续环比涨幅或逐步回落。”中金公司固收团队的陈健恒、唐薇称，不过，从行业数据来看，2月相关价格环比或较1月小幅回升。

在2016年年初低基数以及价格环比上涨影响下，他们预计2月份PPI同比可能在8.0%-8.3%区间。

统计局此前公布的1月数据显示，PPI同比上涨6.9%，高于路透调查预估中值6.3%，这是PPI连续第五个月同比正增长，并创2011年8月以来最大增幅。

**制造业补库存迹象明显**

官方和财新PMI的库存指数环比回升或持平，尤其是原材料库存皆升幅可观，显示在需求带动下，企业主动补库存迹象明显，进一步确立经济企稳之势。

统计局数据显示，原材料库存指数上升0.6至48.6，产成品库存升2.6至47.6；而财新PMI的采购库存指数升至50上方的31个月最高点，成品库存持平于前月，仍在收缩区间。

“制造业企业对经济预期更加乐观，自然会在此时增加备货以应对生产扩张需求，”招商证券宏观分析师张一平称。

他表示，2月PMI数据显示生产和库存有较大水平提升，需求扩张速度不及生产和库存，可见预期在其中起到重要作用。当前形势能否延续需要需求进一步的提升。不过从水泥价格来看，2月投资需求并未明显扩张，“鉴此，我们认为1季度经济将延续去年年末的良好势头，但也无需过于乐观。”

海通的姜超等对补库存前景亦有些谨慎，他们认为，当前制造业仍处在主动补库存阶段，但终端地产、乘用车需求走弱、价格筑顶，均意味着主动补库存已接近尾声。

“前两月制造业景气持续向好，尤其工业生产表现强劲，驱动因素仍是前期地产刺激，”他们称，中央财经领导小组会议再提去产能、地产调控、金融监管、振兴制造业，意味着今年地产驱动经济老路已行不通，产能过剩行业对经济的拖累仍将延续，唯有通过改革、减税、创新振兴制造业才可提升经济增长质量。

中国国家主席习近平周二在中央财经领导小组会议称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。他并称，要完善一揽子政策组合，引导投资行为，合理引导预期，保持房地产市场稳定；要调整和优化中长期供给体系，实现房地产市场动态均衡。（完）