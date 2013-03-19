中国2月FDI同比九个月来首次正增长（更新版）

* 2月FDI同比增6.32%，九个月来首次正增长

* 中国今年外资总体将呈现平稳态势

* 3/26-28日将举行今年首轮中日韩自由贸易区谈判

路透北京3月19日 - 中国2月FDI(外商直接投资)同比增逾6%，为连续八个月负增长后首次恢复正增长。商务部预计，今年全年吸收外资形势将保持平稳，并同时表示，中日韩三国自由贸易区今年首轮谈判将于月底启动。

商务部发言人沈丹阳周二在新闻发布会上称,2月FDI的回升，在一定程度上证明中国经济的竞争力，以及外国投资者对中国投资环境和发展前景的认可。但他也指出，仅凭1-2月的数据还很难断定全年形势是否已经好转。

“我们总体判断今年的外资形势应该还是个平稳态势。也就是说，不太可能出现大起，也不会大落。”他称。

商务部数据显示，今年2月全国FDI金额82.14亿美元，同比增长6.32%；受1月FDI同比下降7.3%拖累，1-2月累计实际使用外资金额同比降1.35%，为174.84亿美元。

受全球经济复苏缓慢等因素影响，去年全年中国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%,为三年来同比首度下滑。

分项来看，欧盟对华投资增长较快，1-2月欧盟对中国的实际投入外资金额同比增长34.01%，达到12.14亿美元；美国、日本对华投资则分别同比降5.37%和6.7%，为4.97亿美元和12.69亿美元。

对于今年中国的外贸，沈丹阳表示，商务部将按照政府工作报告提出的指导思想，在稳定出口的同时继续采取措施促进进口。包括会优化进口关税结构，调整推进产品目录，运用财政金融等多种政策手段来促进进口增长。

今年前两月中国出口增速意外强劲，而进口则稍显不足。中国政府设定今年外贸进出口增长目标8%左右，低于去年预期目标10%、但高于实际取得的6.2%增速。

**中日韩自贸区谈判启动在即**

沈丹阳在发布会上指出，中日韩自贸区的第一轮谈判将在今年3月26-28日在韩国首尔进行，三国代表将讨论自贸区谈判的机制安排，谈判领域和方式问题。中日韩自贸区今年共将举行三轮谈判，后两轮分别在中国和日本举行。

“中日韩三国同为东亚重要经济体，经贸合作密切，尽快建立自贸区符合三国利益，也有利于促进地区和平与发展。”他并称，三国自贸区谈判启动后，三国关系的稳定将是未来谈判得以顺利进行的政治基础。

日本首相安倍晋三近期表示，日本计划加入由美国牵头的跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判。对此沈丹阳表示，“世界各经济体有权根据自身国情和发展水平选择参与适合自己的经济一体化过程，我们对所有致力于实现区域一体化目标的合作都持开放和包容的态度。”

但他同时称，汇集全球绝大多数国家的多边贸易体制仍应是推动全球贸易自由化的主渠道，任何区域和双边自由贸易安排都应该是多边贸易体系的有力补充，而非替代。

“我们将保持与有关各方的交流，深入分析上述谈判的影响。同时我们将加快自己的自由贸易区战略。”他称。

加入TPP谈判被视为安倍新官上任的三把火之一。目前TPP成员国包括美国、加拿大、墨西哥、澳洲、新西兰、智利等十国，若日本加入，该组织将涵盖全球将近40%的经济产出。

下为中国月度FDI金额（亿美元）及同比变化幅度（%）

2月 1月 2012/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

金额 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120 92.3 84.01 117.57 77.26

同比 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9 0.05 -0.74 -6.1 -0.9

(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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