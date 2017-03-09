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中国财经 | 2017年 3月 9日 星期四 17:18 BJT

中国2月社融规模增量1.15万亿元 较上年同期多3166亿元--央行

路透上海3月9日 - 中国央行周四公布，2月社会融资规模增量为1.15万亿元人民币，比上年同期多3,166亿元。

刊登在央行网站的新闻稿并称，初步统计，2月末社会融资规模存量160.73万亿元，同比增长12.8%。

数据并显示，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.03万亿元，同比多增2,212亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加368亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情，请点选中国央行网站 here

(发稿 吴芳/边竞； 审校)
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