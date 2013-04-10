中国2月外汇占款新增2,954亿元

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京4月10日 - 中国央行周三公布，2月末金融机构外汇占款余额为268,324.33亿元人民币。据此计算，当月外汇占款增加2,954.26亿元，自上月的历史最高水平环比回落57%。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，2月末财政性存款余额为27,968.20亿元，当月增加243.11亿元。
上述两项数据表明，2月份市场因此增加的流动性为2,711.15亿元。
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：
2013年2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
财政性存款(亿元) 243.11 3,298.68 -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503
外汇占款(亿元) 2,954.26 6,836.59 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
(发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
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