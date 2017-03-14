中国2月外汇占款降幅为九个月最小 因资本流出压力缓解

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月14日 - 中国2月外汇占款虽连续16个月下降，但降幅为九个月最小，较上月降幅大减逾七成，显示中国对跨境资本流动的严格管理已见效。分析人士认为，2月人民币贬值预期和资本流出压力均有缓解，令外占降幅收窄，而这也反过来减轻了央行投放流动性的压力。
中国央行周二公布，2月末中央银行口径外汇占款余额为216,756.41亿元人民币；路透据此计算，当月央行口径外汇占款减少581.19亿元人民币。
“外占与外储数据相互印证，表明资本外流压力进一步缓解。”交通银行金融研究中心高级分析师刘健称。
他表示，外占降幅收窄首先得益于人民币贬值压力及贬值预期缓解。2月人民币汇率中间价基本维持在6.87左右，美元/人民币一年期NDF报价回落至7.1左右，离、在岸汇差多数交易日出现倒挂，人民币汇率的预期较为稳定。
其次，监管部门针对外汇和资本流动的宏观审慎管理持续发挥作用，投机性购汇和虚假直接投资进一步受到抑制，同时也对市场预期产生了一定影响。
中国央行此前公布，2月末中国外汇储备为30,051.24亿美元，环比增加69.2亿美元，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方。
而在招商银行高级分析师刘东亮看来，尽管2月人民币处于贬值阶段，但外汇占款降幅明显收窄，表明资本外流压力正在改善；同时，外占下降也有利于减轻央行投放流动性的压力。
“预计美元走强的势头将较为温和，人民币贬值预期难以进一步增强，未来外汇占款有可能继续小幅改善。”他称。
以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：
月份 净变动额（亿元）
2017年2月 -581.19
2017年1月 -2,087.7
2016年12月 -3,178.02
2016年11月 -3,826.76
2016年10月 -2,678.64
2016年9月 -3,374.82
2016年8月 -1,918.95
2016年7月 -1,905.08
2016年6月 -977.27
2016年5月 -537.02
2016年4月 -543.95
2016年3月 -1,447.61
2016年2月 -2,278.83（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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