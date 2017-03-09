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中国财经 | 2017年 3月 9日 星期四 09:42 BJT

中国2月CPI同比涨0.8% PPI同比涨7.8%近创八年半新高

路透北京3月9日 - 中国国家统计局周四公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%，同比涨幅创2015年1月以来新低，低于路透调查预估中值1.7%。

数据并显示，2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.8%，高于路透调查预估中值7.7%；这是PPI连续第六个月同比正增长，并创下2008年9月以来最高，当时为9.1%。

2月CPI环比下降0.2%，低于路透调查的预估中值上涨0.6%；PPI环比涨0.6%。2月CPI中的食品价格同比下降4.3%，非食品价格同比上涨2.2%。

以下为2月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 0.8 1.7 2.5 0.8~2.6 2.3

工业生产者出厂价格指数(PPI) 7.8 7.7 6.9 6.5~8.1 -4.9

（完）

(发稿 陈君；审校 曾祥进)
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