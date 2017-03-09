中国2月CPI同比涨0.8% PPI同比涨7.8%近创八年半新高

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京3月9日 - 中国国家统计局周四公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%，同比涨幅创2015年1月以来新低，低于路透调查预估中值1.7%。
数据并显示，2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.8%，高于路透调查预估中值7.7%；这是PPI连续第六个月同比正增长，并创下2008年9月以来最高，当时为9.1%。
2月CPI环比下降0.2%，低于路透调查的预估中值上涨0.6%；PPI环比涨0.6%。2月CPI中的食品价格同比下降4.3%，非食品价格同比上涨2.2%。
以下为2月数据详情（同比%）：
实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 0.8 1.7 2.5 0.8~2.6 2.3
工业生产者出厂价格指数(PPI) 7.8 7.7 6.9 6.5~8.1 -4.9
（完）
(发稿 陈君；审校 曾祥进)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。