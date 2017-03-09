中国2月CPI、PPI走势冷热不均 短期尚无成本推动通胀之忧（更新版）

路透北京3月9日 - 中国周四公布的2月CPI和PPI呈一冷一热的分化走势，春节过后食品价格回落是CPI涨幅低于预期的主要原因，而去年的低基数以及原材料价格持续上涨则推升PPI持续飙涨，不仅高于市场预期更创出近八年半新高。

分析师们普遍认为，虽然PPI同比持续上涨但环比连续两个月回落，同时国际大宗商品价格的上涨动力也显不足，因此PPI今年可能会呈现前高后低的走势。而连续上涨的PPI并未传导到CPI，预计中国短期尚无成本推动通胀之忧，也为宏观调控留出政策空间。

“尽管PPI涨幅仍猛，但CPI的回落显示PPI的涨幅并未传导到CPI，无须担心会出现成本推动性的通胀压力，宏观调控的政策空间暂时不受影响，但PPI的过快涨幅对实体经济而言意味着成本价格上涨过快，利润空间被进一步收窄。”中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁称。

国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读2月份CPI数据时称，2月份CPI环比下降0.2%，主要受两方面因素影响；一是食品价格出现明显回落，二是节后外出旅游人数减少，旅游相关服务价格出现回落。

他认为，尽管2月份CPI同比涨幅回落幅度较大，但扣除食品和能源价格的核心CPI走势较为平稳，2月份和1月份核心CPI同比分别上涨1.8%和2.2%，基本延续了去年的温和上涨态势。

中国国家统计局周四公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%，同比涨幅创2015年1月以来新低，低于路透调查预估中值1.7%。

数据并显示，2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.8%，高于路透调查预估中值7.7%；这是PPI连续第六个月同比正增长，并创下2008年9月以来最高，当时为9.1%。

2月CPI环比下降0.2%，低于路透调查的预估中值上涨0.6%；PPI环比涨0.6%。2月CPI中的食品价格同比下降4.3%，非食品价格同比上涨2.2%。

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**PPI飙涨无须担忧**

相较走势稳的CPI，PPI自去年9月告别负增长后犹如坐上了动车一路狂飙，2月更是创出近八年半年来高低，其持续上涨的势头难免引发市场担忧。

中国国际经济交流中心研究员王军认为，2月份PPI涨幅持续扩大，与供给侧改革后基础原材料的供应收紧有关，结合周三公布的2月进口增幅大涨，也是国际大宗商品价格上涨所致。

周三公布2月贸易数据显示，以美元计价出口降1.3%，进口增38.1%，进口大增得益于春节错位因素和大宗商品价格持于高位。

王军表示，PPI从去年9月转正以后一路上升，至今涨幅已近半年，虽然屡屡刷新前次高点，但CPI的走势仍较平稳，显示PPI的涨幅尚没有传导到CPI。且从国内的需求看没有那么旺盛，并不支撑PPI持续上涨，而PPI涨幅过猛也会影响到后续需求，预计PPI的持续大涨并不具可持续性，无须过分担心。

这一看法也得到牛犁的认同。他认为，PPI的大涨由与下游原料价格上涨推动有关，这与国际大宗商品价格一路走升一致，PPI延续了去年9月以来的上涨势头。

而从PPI的环比看，涨幅连续两个月回落，显示上涨动能在减弱，且从国际大宗商品的价格走势看，除了个别稀有金属仍在上涨，其它多数都在回落，因此PPI接近见顶，估计今年会呈前高后低的态势。

国家统计局城市司高级统计师绳国庆也解读称，从环比看，2月份PPI涨幅比1月份缩小0.2个百分点，涨幅连续两个月回落；从同比看，2月份PPI涨幅比1月份扩大0.9个百分点，涨幅扩大主要受去年2月份价格大幅下降影响。在调查的40个工业大类行业中，33个行业产品价格同比上涨，与上月个数相同。

据测算，在2月份7.8%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为6.4个百分点，新涨价因素约为1.4个百分点。

西南证券宏观团队负责人杨业伟也认为，通胀维持弱势，工业品价格同比接近顶部。由于从3月开始，低基数因素消失，同时，随着工业品库存上升，价格开始呈现高位盘整态势，而审慎政策下需求放缓可能带动二季度工业品价格再度走低，因而PPI环比涨幅将逐步收窄，目前的同比增速或已经接近顶部。

他并表示，由于供给端缺乏价格弹性，本轮工业品涨价并无量的扩张配合，因而与消费端价格共同波动渠道不畅，通胀将继续维持弱势，不对政策形成约束。

“目前货币政策主旨依然是防风险，因而将继续保持中性偏紧态势。而政策审慎态势之下，需求难以再创新高，未来工业品价格或走入下行通道。”他称。

以下为2月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 0.8 1.7 2.5 0.8~2.6 2.3

工业生产者出厂价格指数(PPI) 7.8 7.7 6.9 6.5~8.1 -4.9

（完）