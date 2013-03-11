分析师看中国2月信贷数据

路透北京3月10日 - 中国人民银行周日公布2月末广义货币供应量(M2)增速高达15.2%，连续两个月超过央行设定的13%年度目标。分析师指出，年初银行都有季节性放贷的冲动，加之外汇占款回升，央行也有意维持较为宽松的货币环境；但预计未来将稳中趋紧的态势。

2月中国社会融资规模为1.07万亿元，较上年同期多增228亿元；当月新增人民币贷款6,200亿元，低于路透调查中值7,500亿元。1-2月社会融资规模为3.61万亿元，比上年同期多1.59万亿元；人民币贷款增加1.69万亿元，同比多增2,433亿元。

中国两会期间公布的政府工作报告显示，今年M2增速的年度目标设定在13%.

以下是路透采访整理的10位分析师观点：

--上海社科院经济景气研究中心主任 刘煌松：

2月份的M2增速还是超预期的，政府工作报告制定13%的M2增速目标后，货币政策预期会有一个收紧的过程。信贷的增速联合1、2月份的数据来看，也不低。

结合2月份的工业增加值和消费放缓的数据，1、2月份货币供给和信贷增速较快的现象其实显示经济并不是一个强复苏的态势，更像是增长疲弱和通胀压力并存，显示当前宏观经济增长还有较多困难，我不赞成中国未来20年经济潜在增长率还有8%的言论，我觉得应该是在6%左右。

--华泰证券债券分析师 武磊：

2月的信贷数据虽然有下降，但并没有大幅低于预期，考虑春节因素，信贷增速还是比较快的，M2的增速较快。从货币供给的角度来看，去年四季度以来，货币供给的增速还是比较快的，预期会有一个收紧的过程，包括央票可能会重启。

而从货币需求的角度，2月份的中长期贷款的新增规模较大，显示固定资产投资和房地产投资的需求还是比较旺盛，但这种情况并不可持续，货币需求今年应该是一个先上后下的过程。

--平安证券固定收益部研究主管 石磊：

尽管贷款受到控制，但社会融资规模总量依然高增长，外币贷款增速较快与套利产品有关。居民中长期贷款增长较快与房地产成交猛增有关，M2将保持回升态势。

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健：

2月贷款正常回落，(因)2月工作天数减少；1月可能有一些积累的需求释放，2月可能就没了。结构跟1月还是比较类似，在改善，中长期贷款还是比较多；企业开工情况还行，个人(认为)主要是楼市回暖影响；总体反映经济在逐步趋好。M1(增速)也是季节回落，企业活期存款转为个人存款，发奖金。

货币政策预计还以维稳为主，不会有趋势变化。上半年不会有存准和利率调整，会以微调节为主。

--安信证券高级宏观分析师 尤宏业：

2月信贷数据被压下去大家都已经有预期，数字也说不上是异常的低。而且细节中有亮点，比如企业中长期贷款增速比去年下半年要好，企业投资和经济活动有所恢复，看起来经济越发偏向弱复苏。去年四季度一把拉起来那种是因为补库存等，是不可持续的。2月低一点，3，4月经济起来还是有可能的，不必太过悲观。

现在调控还为时尚早，中央调子还没定。现在经济刚起步，通胀完成全年目标问题也不大，前些时候对央行(公开市场)操作是过分解读了，现在央行还是重在维持一个相对中性的流动性。

--华宝信托宏观分析师 聂文:

从数据看,M2略超预期，而新增贷款和社会融资规模低于预期，可能与1月份数据较高后，监管层有所调控有关，说明经济回升中有一定的脆弱性。更多要看3,4月份的数据,才能对经济走势作一个总体的判断。

目前政策面强调以稳为主，估计今年上半年调整存准和利率的可能性不大，更多会采用公开市场的调控手段调节流动性。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

新增信贷低于预期。如果是政策有意控制年初略高的流动性，这一数据尚可以理解；但考虑到同时出来的较为疲弱的工业和内需数据，这一信贷量无疑将增加市场疑虑，宏观面风险溢价将有所上升。当然，2月的季节特殊性亦不容忽视，政治经济周期效应亦可能带来了基建投资推后，但新一轮的逻辑证实和证伪要等待3月数据了。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强:

考虑到2月春节因素，6,200亿元的新增信贷量其实不算低。另外从总的社会融资规模，以及M2增速来看，金融体系对实体经济的支持力度还是相当强的。这种支持除了对经济增长的正面推动作用，也有对未来通胀的推升。未来几个月CPI预计是一个震荡上行的趋势，不排除年中会达到4.5%-5%的高位。

金融的支持反映在经济增长上，和通胀类似，也会有一个时滞。因此货币政策方面，即使面对不断增加的通胀压力，暂时也不会有什么新的收紧动作。而且从央行近期公开市场正回购操作规模来看，应该是比想像中“偏松”一点。当然这个松不是指会降存款准备金率这种，是指与近期外汇占款的巨量相比，正回购远远未发挥对冲新增流动性的作用。

再长远一点看，货币政策的走向是否发生变化，还要看通胀水平变化，中国经济增长恢复情况，以及外围主要是美国经济的发展状况来决定。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

从央行公布的金融数据看总体比较正常，毕竟2月份有春节的因素，货币投放相应较大，加之2月贸易顺差较大，也不难理解外汇占款较多，基础货币投放增加的理由。

且从银行经营的特点看，通常一季度是放贷的高峰期，本身就有季节性特点，因此1-2月信贷增加较多也正常，整体资金面都比较宽松。但从今年央行确定的M2目标是13%看，估计随着年初季节性放贷冲动后，整体的货币政策会偏向中性，不会像年初这么宽松了。

--国开证券宏观经济分析师 杜征征：

新增贷款还是低于预期，可能临近月末的时候央行进行了窗口指导。不过如果预期今年新增贷款9万亿元水平的话，四个季度按照3：3：2：2比例计算，前两个月的贷款总规模还是合理的，3月新增信贷可能在9,000亿至1万亿元。

不过鉴于2月的CPI(涨幅)小幅超过预期，如果本月新增信贷超过1万亿，可能会招致央行对于流动性的调控。另外，2月M2增速比预期高一点，预计3月将有所回落，以实现今年13%目标。(完)

(发稿 中文新闻部；审校 张喜良)

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