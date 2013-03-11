中国2月信贷回落M2维持高增长 政策中性偏紧预期升温

* 2月新增信贷环比回落，低于市场预期

* 春节因素有影响，经济增长略显疲弱

* 今年M2增速连续两月超全年13%目标

* 货币政策可能中性偏紧

采写 北京中文部；撰写 徐永

路透北京3月10日 - 受春节假期等因素影响，中国2月新增信贷环比出现回落，并逊于市场预期。结合稍早公布的工业生产和内需数据看，中国当前经济复苏仍表现为弱增长；不过考虑到较高的M2和通胀数据，市场对未来货币政策中性偏紧的预期有所升温。

分析师认为，外汇占款近期异常放大，且社会融资总规模仍增长强劲，从保持经济增长并控制通胀出发，相信在年初银行季节性放贷冲动后，目前较为宽松的货币环境将逐渐趋紧。

“2月份的M2增速还是超预期的，政府工作报告制定13%的M2增速目标后，货币政策预期会有一个收紧的过程。信贷的增速联合1、2月份的数据来看，也不低。”上海社科院经济景气研究中心主任刘煌松称。

他指出，结合2月工业增加值和消费放缓的数据，1、2月货币供给和信贷增速较快的现象其实显示经济并不是一个强复苏的态势，更像是增长疲弱和通胀压力并存，显示当前宏观经济增长还有较多困难，“我不赞成中国未来20年经济潜在增长率还有8%的言论，我觉得应该是在6%左右。”

中国央行周日公布，2月社会融资规模为1.07万亿元人民币，比上年同期增加228亿元；当月新增人民币贷款6,200亿元，低于路透调查中值7,500亿元；月末M2增速为15.2%，略高于15.1%的路透调查中值，亦为今年连续第二个月超过央行设定的13%年度目标。

1-2月累计，社会融资规模则为3.61万亿元，比上年同期多1.59万亿元；人民币贷款增加1.69万亿元，同比多增2,433亿元。

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广发证券首席债券分析师徐寒飞认为，M2超预期，此前预期下半年货币政策才会收紧的时间点可能会提前到二季度，不排除央行将以加大正回购力度，或者重启较长期限央票的方式收缩流动性。

不过，安信证券高级宏观分析师尤宏业表示，现在调控还为时尚早，中央调子还没定。现在经济刚起步，通胀完成全年目标问题也不大，前些时候对央行公开市场操作是过分解读了，现在央行还是重在维持一个相对中性的流动性。

中国央行春节后在公开市场不仅暂停了逆回购，且在近八个月后重启正回购，目前为止已实现连续三周净回笼。业内人士指出，1月外汇占款创下纪录高点后，目前尚难判断未来趋势；但机构普遍预期，随着资金价格大幅回落，流动性的过度宽松非央行所乐见，公开市场短线应会延续回笼的基调。而未来公开市场上正/逆回购应会交替出现，助力央行对资金的灵活调控。

**经济弱恢复**

浙商证券宏观分析师郭磊指出，新增信贷低于预期，如果是政策有意控制年初略高的流动性，这一数据尚可以理解；但考虑到同时出来的较为疲弱的工业和内需数据，这一信贷量无疑将增加市场疑虑，宏观面风险溢价将有所上升。

“可能临近月末的时候央行进行了窗口指导，”国开证券宏观经济分析师杜征征指出，如果预期今年新增贷款9万亿元水平的话，四个季度按照3：3：2：2比例计算，前两个月的贷款总规模还是合理的，3月新增信贷可能在9,000亿至1万亿元。

当然考虑春节因素，信贷的增速其实也并不太差。交通银行金融研究中心研究员鄂永健就认为,2月贷款正常回落，因当月工作天数减少；1月可能有一些积累的需求释放，2月可能就没了。

“结构跟1月还是比较类似，在改善，中长期贷款还是比较多；企业开工情况还行，个人(认为)主要是楼市回暖影响。”他称，“总体反映经济在逐步趋好。M1(增速)也是季节回落，企业活期存款转为个人存款，发奖金。”

民生银行金融市场部首席分析师李志强则指出，从总的社会融资规模，以及M2增速来看，金融体系对实体经济的支持力度还是相当强的。这种支持除了对经济增长的正面推动作用，也有对未来通胀的推升。未来几个月CPI预计是一个震荡上行的趋势，不排除年中会达到4.5%-5%的高位。

中国2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%，为10个月的高位，高于路透调查的预估中值3%和前月的2%，其中食品价格同比涨幅达到6%。中国政府最新设定的今年全年通胀控制目标则为3.5%左右。

徐寒飞认为，外汇占款的规模较大，银行理财资金重调回表内等因素，可能都会影响M2的增加。

中国央行最新公布数据显示，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。

**货币政策料中性偏紧**

在中国经济略显疲弱的增长背景下，货币政策接下来的走向也颇有争议，不过料中性偏紧的可能性较大。

华泰证券债券分析师武磊指出，从货币需求的角度，2月中长期贷款的新增规模较大，显示固定资产投资和房地产投资的需求还是比较旺盛，但这种情况并不可持续，货币需求今年应该是一个先上后下的过程。

而从货币供给的角度来看，去年四季度以来，货币供给的增速较快，预期会有一个收紧的过程，包括央票可能会重启。

中国国际经济交流中心研究员王军也表示，从银行经营的特点看，通常一季度是放贷的高峰期，本身就有季节性特点，因此1-2月信贷增加较多也正常，整体资金面都比较宽松。“但从今年央行确定的M2目标是13%看，估计随着年初季节性放贷冲动后，整体的货币政策会偏向中性，不会像年初这么宽松了。”

部分分析人士则在考虑经济复苏仍有压力的情况下，对货币政策是否会收紧表示异议.

李志强认为，金融的支持反映在经济增长上，和通胀类似，也会有一个时滞。因此货币政策方面，即使面对不断增加的通胀压力，暂时也不会有什么新的收紧动作。而且从央行近期公开市场正回购操作规模来看，应该是比想像中“偏松”一点。“当然这个松不是指会降存款准备金率这种，是指与近期外汇占款的巨量相比，正回购远远未发挥对冲新增流动性的作用。”

“再长远一点看，货币政策的走向是否发生变化，还要看通胀水平变化，中国经济增长恢复情况，以及外围主要是美国经济的发展状况来决定。”他称。

华宝信托宏观分析师聂文也认为，目前政策面强调以稳为主，估计今年上半年调整存准和利率的可能性不大，更多会采用公开市场的调控手段调节流动性。

不过徐寒飞表示，经济虽然弱恢复，但可能更多表现为一个环比的增长略显疲弱，整体而言增长的态势还是较为可观，因此政策收紧仍有必要，“不一定是利率汇率和准备金率等工具，央票和正回购等工具的可能性较大。"(完)

(审校 张喜良)

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