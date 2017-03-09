中国2月新增贷款超预期经济续改善 表外融资回落偏紧基调难改（更新版）

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路透上海3月9日 - 中国2月新增人民币贷款增幅仍高于预期，但社融增速进一步下降，表外融资有所降温。分析师表示，2月社融和贷款此消彼长，表外融资压回表内状况明显，企业中长期贷款增幅明显，实体经济融资需求改善，经济企稳改善继续得到印证。

他们并认为，考虑到美联储加息预期升温，但监管层防风险、降杠杆的要务还将是主线，预计未来货币政策稳中偏紧基调仍难有改观，而短期还将通过MPA监管及逆回购利率指导等手段继续提供政策指引。

央行周四公布，2月新增人民币贷款1.17万亿元人民币，高于此前路透9,200亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.1%，低于路透调查中值11.4%。央行数据并显示，2月社会融资规模增量为1.15万亿元，比上年同期多3,166亿元。

“2月新增信贷同比显着增加，且中长期贷款的占比较大，这是投资需求强劲的表现。与2月份超预期的出口数据相互印证。不过，2月份的CPI数据大幅不及预期，这可能表示目前经济虽然有企稳迹象，但是结构上仍然不均衡，CPI不高可能意味着与消费相关的行业景气度依然偏弱。”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳表示。

中国同日公布2月CPI和PPI呈一冷一热的分化走势。分析师们普遍认为，PPI今年可能会呈现前高后低的走势。而连续上涨的PPI并未传导到CPI，预计中国短期尚无成本推动通胀之忧，也为宏观调控留出政策空间。

“目前比较难看的是M2增速，按目前的状况看，和社融增量的剪刀口有点大，M2没法跟上银行资产负债表扩张，如果持续下去，资金空转可能会加剧。照这个趋势，下个月M2增速可能掉到11%以下。”德国商业银行中国首席经济学家周浩认为。

他指出，而且现在这个状况下这么高的PPI，如果下不来的话货币政策也很难松下来，今年防风险、降杠杆仍是主线。

海关周三公布的数据显示，2月贸易逆差为91.48亿美元，为2014年2月以来首次出现逆差，且远逊于路透预估中值的顺差257.5亿美元。

从数据具体结构上来看，中金固定收益研究团队认为，2月份贷款增量仍略高于预期，但社融低于预期，融资结构很明显继续向贷款倾斜，但考虑到融资需求本身并不是很强烈，结合MPA考核压制整体广义信贷的增长，银行在融资工具上只能有所取舍，保贷款，压票据，压债券。

中国央行正在不断完善对银行体系的宏观审慎评估（MPA）管理工作。继银行表外理财一季度正式纳入广义信贷范围考核后，三位消息人士周四透露，部分银行已经收到通知，央行在今年一季度MPA考核中取消宏观审慎资本充足率考核容忍度指标。

**货币政策持续偏紧预期难改**

对于未来政策，李刘阳表示，易纲副行长曾说过“加息与否要以我为主”，因此即使FED下周决定加息，中国的实际情况是，短期内可能也难全面提高基准利率，只能通过类似MPA这样的手段来控制信贷流向。如果CPI之类与消费需求相关的指标能够重新抬升，央行才会考虑加息。

中国央行副行长易纲周一在“两会”间隙表示，中国汇率政策框架是稳定的，人民币以供求为基础、参考一篮子货币、有管理的浮动汇率的框架会坚持。易纲还称，今年是否会加息要看中国的经济，要“以我为主”。

刘东亮亦认为，从金融数据来看，年初融资需求势头不错，未来1-2个月仍有望保持高增，但这种势头预计难以持续，未来随着上游企业补库存周期的结束大概率逐步降温，央行仍将以中性偏紧立场来调节货币政策，不存在刺激融资进一步升温的可能。

东兴证券固定收益分析师郑良海亦认为，政府工作报告强调货币政策要保持稳健中性，将M2和社融规模增速均较2016年下调1个百分点，货币政策仍将偏紧。虽然央行多次宣称货币政策稳健中性就是不紧不松，但同时强调逆回购等市场利率由市场决定，并且非常“稳定”，央行并无救市的意思，未来公开市场利率仍有上行的可能，货币政策还将维持“紧”日子。

中国发布2017年政府工作报告，将今年经济增长目标设定在6.5%左右，并明确提出在实际工作中争取更好结果。这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限，其它主要经济指标亦纷纷调降。CPI控制目标为3%，与去年目标持平；赤字率亦持平在3%。(完)