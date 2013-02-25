汇丰中国2月制造业PMI初值降至50.4 但经济增势不改（更新版）

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* 2月汇丰PMI初值降至四月低位,但仍位于荣枯线上方

* 新出口订单指数降至50下方

* 中国经济仍保持增长动能

* 数据出炉后中国股市下跌

路透北京2月25日 - 汇丰中国2月制造业PMI初值自上月的两年高位下滑,但仍连续四个月持于荣枯线上方,显示中国经济仍保持增长动力.

汇丰/Markit稍早联合公布,中国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至50.4,为四个月来低点,上月终值52.3创下两年高点.

"中国经济仍在逐步复苏之中."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.

他认为,尽管2月PMI初值有所下滑,但连续四个月在50这一荣枯分水岭上方."中国经济增速回升的基础牢固,这从就业人数继续增加,以及最近信贷增速回升上可见一斑."

欲览汇丰中国PMI图表,请点击链接(r.reuters.com/vez26t)

Markit提供的新闻稿并显示,2月新出口订单分项指数初值跌至荣枯线下方,从上月终值50.5降至49.8,说明外部需求依然脆弱.

新订单指数和产出指数均较上月下滑,但均在50上方.就业指数与上月近持平,亦在荣枯线上方,证实经济仍保持平稳扩张.

市场对汇丰PMI数据的解读略偏负面,中国股市沪综指.SSEC在数据公布后由升转跌,对中国经济敏感的澳元/美元则出现一波下挫.

在一系列"稳增长"政策支持下,中国经济去年四季度开始触底回升,并将这一回暖之势延续至新年,其中1月新增人民币贷款如预期的跃升至逾万亿规模,创三年以来新高,年初放贷扩张的季节性效应显现,且同期社会融资规模写下历史峰值.

是次PMI预览数据样本采集自2月12-21日之间,终值定于3月1日发布.

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响. (完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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