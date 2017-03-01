中国2月官方制造业PMI创三个月高点 经济回暖信号增强（更新版）

择优创建中国制造2025示范区 给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
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路透北京3月1日 - 中国2月官方制造业PMI创下三个月新高，新订单和生产继续稳定增长，新出口订单也强劲回升；与此同时，非制造业PMI连续五个月持于较高景气区间。先行指标显示中国经济运行回暖信号增强，一季度实现良好开局料无悬念。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.6，远高于路透调查预估中值51.1，且创下三个月高点，1月该指数为51.3。
统计局并公布，2月官方非制造业商务活动指数小幅降至54.2，连续五个月保持在54.0及以上的较高景气区间，1月为54.6。
“PMI指数经历上年12月，今年1月连续小幅回落后，2月份出现回升，并且持续七个月保持在荣枯线以上。表明经济增长趋稳态势已经比较明确，”物流与采购联合会特约分析师张立群称。
他指出，新订单、出口订单指数均有回升，预示国内市场需求和出口趋稳；生产指数、产成品、原材料库存指数回升，反映企业信心增强，生产经营活动趋向恢复。购进价格指数回落，反映随供给端变化，大宗商品价格涨幅有所回稳。
“综合PMI指数反映的情况，预计2017年将实现良好开局。”他说。
中国月度官方和财新制造业PMI图表 tmsnrt.rs/2lmkXnF
统计局提供数据显示，2月制造业生产指数和新订单指数为53.7和53.0，分别比上月上升0.6和0.2个百分点；新出口订单指数和进口指数分别为50.8和51.2，均高于上月0.5个百分点，连续四个月位于扩张区间。
而且，企业对未来发展信心持续增强。生产经营活动预期指数为60.0，连续两个月上升，且处于高位景气区间。
不过，购进和出厂价格指数居高不下，显示仍有一定的通胀压力。从调查结果看，原材料购进价格持续攀升，2月主要原材料购进价格指数为64.2，连续五个月位于60.0以上的高位区间，出厂价格指数也连续七个月
处于扩张区间。
而反映劳动力成本上涨的企业比重为近一年来的高点，其中，小型企业的比重为42.3%，高于制造业总体2.5个百分点。
海通证券首席宏观债券分析师姜超评价称，前两月制造业景气持续向好，尤其工业生产表现强劲，驱动因素仍是前期地产刺激。
“中央财经领导小组会议再提去产能、地产调控、金融监管、振兴制造业，意味着17年地产驱动经济老路已行不通，产能过剩行业对经济的拖累仍将延续，唯有通过改革、减税、创新振兴制造业才可提升经济增长质量，”他表示。
下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):
17年2月 1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0
下表为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
17年2月 1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
54.2 54.6 54.5 54.7 54.0 53.7 53.5 53.9 53.7 53.1 53.5 53.8 52.7 53.5
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构
成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。（完）
(发稿 陈君；审校 宿泱韫/乔艳红)
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