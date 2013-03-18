中国2月楼市量价齐升 调控细则出台或有助抑制涨势（更新版）

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* 2月中国房价涨势强劲

* 均价同比涨幅扩大至2.1%

* 新建商品住宅价格同比和环比上涨城市均增至逾60个

* 国五条地方细则将抑制房价涨势

路透北京3月18日 - 最新数据证实，中国房地产市场自去年年底升温以来，2月份已进入量价齐升阶段，而“两会”（全国人大和政协会议）前政府及时祭出调控新政，随着近期地方细则的陆续推出料将逐步发挥效应。

路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，2月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升2.1%，为连续第二个月上升且升幅自前月的0.8%明显扩大；环比则九连升，上涨1.1%。

瑞穗证券大中华区首席经济学家沈建光表示，数据显示国内房价涨势强劲，接下来国五条关键还是看地方政府实施的细则。房价上涨的趋势会随着政策实施而有所缓和，但没有下调的可能性。

他认为，抑制房价涨势，新一届政府还应加大保有环节的税收力度，并增加土地供应。

投资和销售数据也已反映房地产市场加速回暖，1-2月房地产投资增速升至22.8%，高于去年全年的16.2%以及1-2月固定资产增速21.2%；同期销售面积和销售额增速则攀升至49.5%和77.6%的高位，显现淡季不淡的特征。

北京、上海等热点城市房价涨幅仍然居前，2月新建住宅销售价格指数分别同比上升5.9%和3.4%。而涨势也已逐步扩大到70个大中城市中的绝大部分。70个大中城市中，新建商品住宅（不含保障性住房）价格环比上涨的城市达到66个，同比上涨的个数为62，且最高涨幅为8.2%。

浏览房价图表，点选链接：（ link.reuters.com/tuc76t - ）

国务院于3月1日出台旨在抑制楼市过热的新国五条，在调控政策执行方面的严厉程度进一步升级，其中“对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。”这一规定，引发楼市震动，二手房成交量短时间内大增。

住房和城乡建设部副部长齐骥在两会期间表示，各地的房地产调控目标需地方政府制定并发布，预计3月底调控细则将出台。

中国证券报上周报导称，多个地方政府近期就即将出台的房地产调控细则做出部署，上述主体对信贷和税收政策操作空间相对较小，但对购房价控制目标制定等具有一定操作空间，各地思路或显差异化。

中国新一届政府周末正式亮相，国务院总理李克强周日记者会，并未提及房地产调控，但他表示，在城镇化过程中要注意防止城市病，不能一边是高楼林立，一边是棚户连片。本届政府下决心要再改造一千万户以上各类棚户区，这既是解决城市内部的二元结构，也是降低城镇化的门槛。

新建商品住宅（不含保障性住房）

房价(较上年同期变动，%)

2月 2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

2.1 0.8 -0.04 -0.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0



(较上月变动，%)

1.1 0.68 0.36 0.3 0.05 0.01 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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