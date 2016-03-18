综述：中国2月房价领跑城市阵营扩容 地产复苏为稳增长提供惊喜

发稿 宿泱韫

路透北京3月18日 - 中国房地产市场持续复苏可能令决策者又惊又喜：2月全国房价加速上行且领跑阵营扩容，同时火爆销售开始撬动房地产投资恢复增长。鉴于外贸和工业颓势难以扭转，楼市回暖对稳增长更加重要，料将继续享受宽松政策的精心呵护。

从本周闭幕的全国人大和政协两会所传递出的政策讯号来看，尽管现有信贷、财税扶持举措刺激效果明显，房地产政策仍将维持整体宽松格局，因城施策的思路将进一步贯彻，以应对居高不下的库存问题和日益明显的城际分化。

世邦魏理仕研究部中国区主管陈仲伟表示，数据显示一线楼市房价继续领跑，相当一部分三线城市仍有所下滑，分化越来越明显。“一个比较新的情况是二线城市，特别是长三角、珠三角地区的二线，房价也开始明显回升，说明一线城市过去几月很火爆的现象也开始蔓延到周边城市。”

他认为，中国经济对房地产依赖程度很高，房地产复苏整个经济增长的稳定起到至关重要作用，预计宏观政策环境还会保持宽松。

路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，2月70个大中城市新建住宅（包括新建商品住宅和保障性住房）销售价格同比升3.6%，连续第五个月上升且涨幅扩大至2014年6月以来的新高。从环比看，2月新建住宅销售价格较上月上涨0.6%，连续第10个月上涨，涨幅继续较前月扩大。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟称，尽管2月份适逢春节假期，绝大部分城市成交量有明显下降，但全国70个大中城市房价涨幅较上月仍有所扩大。70个大中城市新建商品住宅价格环比上涨的城市有47个，比1月份增加9个；涨幅在1%以上的城市有10个，比1月份增加3个。

图表：中国全国房价同比、环比走势 reut.rs/1RnTiRV

随着楼市政策放松的效果年初集中体现，重点城市楼市凌厉的上涨势头，已经开始带动其更多地区回暖，而一路下行的房地产投资也在年初有了起色。统计局上周六公布，1-2月房地产开发投资同比增3.0%，增速比去年全年提高两个百分点，且为时隔两年后首次回升，前两月商品房销售面积同比大增28.2%，销售额更猛升43.6%。

房地产回暖还带动政府广义收入增长加快。财政部公布前两月房地产营业税同比增长20.2%，房地产企业所得税同比增长14%，显着高于总体税收增速。商务部则表示，房地产升温带动相关消费增长，前两月全国限额以上单位家居类、建材类商品同比分别增长16.4%和14.9%，增速比上年同期加快4个和2.4个百分点。

“现在国家所有的政策，产业政策，金融政策包括税收政策，都是向着有利于这个产业在倾斜。这种情况下，没有库存的城市，房价必然上涨。”河南省建业住宅集团（中国）有限公司董事长胡葆森在两会间隙表示，现在三四线城市也有优惠政策，但是去库存是它们最大的难题，这个时期是供大于求，所以房价没有上涨，有的还在下跌。

受季节性因素和外需疲弱影响，中国2月出口同比创近七年最大降幅，1-2月工业同比增速创出逾七年低点，投资增速在地产和基建带动下反弹。房地产投资和销售的回暖成为不多的经济亮点。

中国总理李克强周三对中外记者强调，今年完不成经济增长6.5%-7.0%等主要目标是不可能的。尽管经济下行压力持续加大，地区和行业的走势分化，但希望大于困难。新型城镇化是最大的内需，特别是中西部地区还有很多有效投资需求。

**一线城市涨幅或收窄**

今年开始上海、深圳为代表的一线城市房价涨势凶猛，引发社会广泛关注并成为两会期间热议的话题，而热点城市地方政府也纷纷表态将出招抑制过热势头。

从2月数据看，北京、上海和深圳的新建商品住宅价格指数同比分别上涨14.2%、25.1%和57.8%，位居70个大中城市前三，环比涨幅则分别为2.3%、2.9%和3.6%。（近年全国、北京、上海、深圳房价走势图 reut.rs/1Ro1dyG ）

“一线楼市的过快上涨令当地政府有压力，这对市场长期健康发展是不利的，所以从一线城市看，市场会持续活跃一阵，但3-6个月以后应该会cool down（降温）。”世邦魏理仕的陈仲伟表示。

他认为，反而是二线城市，之前相当一段时期只是量增，价格增长也才刚开始，所以部分二线未来一段时期价格表现可能会更好一些。

中国住房和城乡建设部部长陈政高在两会期间称，国内三四线城市的房价现在大体上是回落的，问题和矛盾主要集中在一线和一部分二线城市；现在的一项重要任务是稳定一线城市和部分二线城市的房价。

他指出，针对房价春节后上涨过快，一线城市采取了实行严格限购政策、严格税收和金融政策、增加土地供应、增加中小套型供应、打击各种违法违规行为等举措。通过网签数据看，已经收到了一定的成效。

供应短期紧缺，加之货币宽松环境下各类资本青睐一线房产等优质资产，推高了热点城市的房价，也加剧了中国各地楼市的分化。中金公司最新报告总结，100万元人民币在中国不同城市能买多大平米的房子，在北京、上海和深圳分别能买到14.1、14.89和16.86平方米，而在济南、大连和合肥，却能达到90.9、91.31和94.53平米。

中国指数研究院在报告中指出，一线城市及重点二线城市近期房价上涨过快，多因供应量大幅减少，3月份是楼市传统销售旺季，房企将加大推盘力度，随着供应量增加，房价上涨态势将有所趋缓；而三四线库存量较大的城市地方政府已经在控制土地供应，同时出台补贴政策鼓励需求释放，未来库存量将有所下降。

他们认为，房价上涨较快的一二线部分城市将根据地方市场变化进行相应调整，甚至收紧政策，市场热度将逐步冷却。

**去库存尚需政策扶持**

尽管中国楼市整体明显回暖，但庞大的库存短期仍难以消化，2月末商品房待售面积较去年末继续增加至7.39亿平方米，增速达到15.7%，凸显出去库存的严峻形势。（房地产开发投资、商品房销售及库存走势图 tmsnrt.rs/22qBNC4 ）

世邦魏理仕的陈仲伟表示，对于整个中国经济来说，三线及以下房地产市场还是占了很大一部分，三线城市对经济复苏会起到关键作用。“现在对三线能否复苏持观望态度，拭目以待，毕竟大部分三线城市下跌或持平，接下来看销售量有无提升，有量的话价格也会慢慢企稳回升，总体而言，我们不认为短期这一局面很容易扭转。”

中国政府新公布的十三五（2016-2020年）规划纲要提出，促进房地产市场供需平衡，保持其平稳运行。在住房供求关系紧张地区适度增加用地规模；在商品房库存较大地区，稳步化解房地产库存，扩大住房有效需求，提高棚户区改造货币化安置比例。

河南建业住宅集团（中国）的胡葆森则指出，去库存第一需要时间，第二需要政府控制好土地出让市场。高库存的城市就不能新增土地供应了。发展商品房的土地就要严控，各种税收政策，购房的鼓励政策应该向三、四线城市倾斜。鼓励老百姓就地城镇化，来消化库存。去库存是一个多方合力的结果，如果政府，社会，包括市民合力。

“三四线城市不容乐观，我估计去库存在河南贯穿整个十三五过程中。有些城市需要三，四年，有些需要五六年时间。”他说道。

库存高企的地区已开始灵活采取财税减免、公积金政策调整等扶持方式刺激住房消费。新华网周四援引广东省国土资源厅报导称，广东肇庆市和其他23个县(市、区)被暂停2016年新增建设用地指标使用或土地供应。暂停原因是相关地区近5年供地率未达60%或闲置土地处置不力。（完）

（邵晓忆对本文亦有贡献）