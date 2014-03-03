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中国财经 | 2014年 3月 3日 星期一 10:04 BJT

中国2月非制造业商务活动指数升至三个月高点

路透北京2月28日 -中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国2月官方非制造业商务活动指数升至55.0的三个月高点，亦为连续回落三个月后首次上升。上月指数为53.4。

非制造业PMI上升令人惊喜，因为周末出炉的官方制造业采购经理人指数（PMI）回落至50.2，创八个月低点。

以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

14年/2月 1月 13年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

非制造业PMI 55 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9

54.3 54.5 55.6 54.5

中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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