中国2月非制造业商务活动指数升至三个月高点

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京2月28日 -中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国2月官方非制造业商务活动指数升至55.0的三个月高点，亦为连续回落三个月后首次上升。上月指数为53.4。
非制造业PMI上升令人惊喜，因为周末出炉的官方制造业采购经理人指数（PMI）回落至50.2，创八个月低点。
以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
14年/2月 1月 13年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
非制造业PMI 55 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9
54.3 54.5 55.6 54.5
中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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