中国2月社会融资规模温和放大

* 2月社会融资规模温和放大

* 预计未来将呈现平稳走势

路透北京3月16日电---中国2月社会融资规模超过一万亿元,较上年同期增加3,912亿元.分析人士认为,2月数据已较1月的低位向正常值回归,在全年政策趋向宽松的背景下,预计未来社会融资规模将呈现平稳走势.

中国人民银行周五称,初步统计,2月社会融资规模为1.04万亿(兆)人民币,其中2月人民币贷款增加7,107亿元,较1月的低位续减,显示中国经济增长步入下行通道背景下,企业贷款需求向弱的趋势越来越明显.

"2月数据温和放大,跟前期下调存准及银行放贷窗口政策减少等有关,"西南证券首席经济学家王剑辉指出,今年是结构调整阶段,从资金面来说应该不会太紧,而是逐渐宽松的态势.

他并预计,今年货币政策应在去年基础上有所放松,因而今年全年的社会融资规模料将在12-13万亿左右,接近去年水平.

2011年中国社会融资规模为12.83万亿元人民币,比上年减少约8%.而今年1月的社会融资规模不足一万亿元,较上年同期骤降8,001亿元.

央行数据并显示,2月外币贷款折合人民币增加526亿元,同比多增179亿元;委托贷款增加394亿元,同比少增25亿元;信托贷款增加497亿元,同比多增356亿元.而企业债券净融资1,544亿元,同比多667亿元;非金融企业境内股票融资229亿元,同比少41亿元.

浙商证券宏观经济分析师郭磊表示,1月数据偏低应有一定的季节性因素,目前2月已基本向正常值回归.

他并称,从2月数据细节来看委托贷款和信托贷款其实已经控制在有效的范围内,也即是说比广义货币供应量(M2)更广义上的货币供给在增速上已有所下降,这既有需求端的原因,亦有政策控制表外融资的因素.

综合来看,今年前两个月的社会融资规模依然偏低,较上年同期累计少增4089亿元.去年一季度社会融资规模为4.19万亿元.

中国央行本周一表示,2012年将继续实施好稳健的货币政策,适时适度进行预调微调,根据经济金融运行情况,综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率等多种政策工具.

社会融资规模的统计数据来源於人民银行、发改委、证监会、保监会、国债登记公司和银行间市场交易商协会等部门.(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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