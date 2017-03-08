中国2月以美元计价出口重返跌势 逆差三年后再现然不具持续性

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
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路透北京3月8日 - 不同于周三上午公布的以人民币计价2月进出口双增之势，午后中国海关公布的以美元计价贸易数据显示，2月出口重返跌势同比下降1.3%，进口得益于春节错位因素和大宗商品价格持于高位，同比劲增38.1%；进口超预期增长，导致2月惊现贸易逆差，为事隔三年后首见。
分析人士指出，去年以美元计价的2月出口降幅高达28%，在此基数上今年2月出口仍在下降，难免担忧外需尚难有实质好转，但考虑到1-2月往往有春节因素扰动，数据通常不具代表性，而先导指数和部分经济先行指标均有向好，预示外贸也在回暖，2月逆差料不具可持续性，对人民币汇率影响不大。
“2月出口不及预期主要原因是企业将出口腾挪至春节之前。这时考察1-2月累计同比变得更有意义，数据显示，1-2月出口同比增长11%，表明全球经济复苏、外需回暖的态势并未改变。”中信证券固定收益团队的报告称。
中国海关公布，以美元计价2月出口同比下降1.3%，进口同比增长38.1%，路透调查预估中值分别为上升12.3%和增长20%；当月贸易逆差为91.48亿美元，为2014年2月以来首次出现逆差，且远逊于路透预估中值的顺差257.5亿美元。
若以人民币计价，2月出口同比增长4.2%，进口增长44.7%,当月贸易逆差603.60亿元人民币；整个1-2月，出口同比增长11%，进口增长34.2%，贸易顺差2,936.5亿元，收窄46.1%。
招商证券宏观分析团队就乐观地点评称，历年春节对进出口增速的扰动均较大，不能排除今年1月的贸易规模中更多的春节提前报关因素，1、2月数据的综合评估有助于得出更准确的结论。2月数据显示进口超预期佐证内需强劲，贸易逆差无需担忧。
至于事隔三年后再现贸易逆差，该团队认为，2014年以前一季度往往会出现季节性贸易逆差，只是2015年以来由于内需下滑，季节性逆差的情况消失了。本月的逆差凸显了衰退式顺差的消退，在大宗商品价格上升、内需改善的背景下，贸易顺差确有收窄压力，但不代表未来有持续的贸易逆差。
海关总署署长于广洲稍早在两会期间的部长通道上表示，尽管当前贸易环境复杂多变，但越是艰难困险时，越要有信心；年初以来中国外贸开局明显向好，目前外贸企业预期在回暖、信心在增强。
中国贸易收支图表 tmsnrt.rs/2ncPyoS
**外贸逆差再现，回暖预期不减**
尽管2月为三年以来首见贸易逆差，但结合1-2月的累计数据看，以美元计价，中国出口同比增长4%，进口同比增长26.4%，期内贸易顺差421.26亿美元。
海关新闻稿显示，2月外贸出口先导指数继续上升1.2个点至40.2。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月出口经理人指数回升0.1至41.6；新增出口订单指数、经理人信心指数分别回升0.2、0.6至44.1、47.8，企业综合成本指数回落1.2至21.6。
中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁指出，去年2月是大宗商品价格的低点，受基数和价格回升影响2月进口大增，是2月出现逆差的主要原因，而出口则因受春节因素影响持续下降。
民生银行研究院宏观分析师王静文亦分析称，2月进口超预期，一是由于中国经济仍处于复苏过程中，PMI、重卡、挖掘机、货运量等先行指标显示景气活跃度持续提升，内需旺盛；二是由于大宗商品价格仍然处于高位；第三由于去年春节错位的低基数效应。
“2月逆差主要与进口的超预期表现有关。在全球经济仍然复苏共振，且春节错位推低基数的背景下，2月出口仍然弱于预期，应同企业春节之前加速出口因素相关。”她说，“不过，从出口先导指数、PMI中的新订单指数来看，上半年出口有望继续向好。”
此外，分析师们也提到，刚刚发布的政府工作报告今年并没有提出明确的外贸增长目标，只提出优进优出，表明中国更看重进出口增长质量，而淡化量化目标，对整体的外贸转型也在正面引导意义。
中国国际交流中心研究员张永军指出，从外贸情况看，近期状况略有好转，但从国际大环境看估计也不会有太明显的复苏，从两会的政府工作报告看，对外贸的描述是优进优出，也表明中国更重视进出口的质量还不是数量。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
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