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中国财经 | 2017年 3月 8日 星期三 11:49 BJT

中国2月人民币计价出口同比增4.2% 进口同比增44.7%--海关

路透北京3月8日 - 中国海关周三公布，中国2月以人民币计价出口同比增长4.2%，进口同比增长44.7%；当月贸易逆差603.60亿元人民币。

海关并称，2月外贸出口先导指数继续上升1.2个点至40.2。

其中，根据网络问卷调查数据显示，当月出口经理人指数回升0.1至41.6；新增出口订单指数、经理人信心指数分别回升0.2、0.6至44.1、47.8，企业综合成本指数回落1.2至21.6。

路透此前综合42家机构预测中值结果显示，中国2017年2月外贸将稳步增长，以美元计价，出口料转为同比增长12.3%，进口增幅亦扩大至20.0%，较上月明显好转；贸易顺差257.5亿美元，较上月下降。（完）

(发稿 陈君；审校 乔艳红)

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