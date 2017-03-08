中国2月人民币计价出口同比增4.2% 进口同比增44.7%--海关

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月8日 - 中国海关周三公布，中国2月以人民币计价出口同比增长4.2%，进口同比增长44.7%；当月贸易逆差603.60亿元人民币。
海关并称，2月外贸出口先导指数继续上升1.2个点至40.2。
其中，根据网络问卷调查数据显示，当月出口经理人指数回升0.1至41.6；新增出口订单指数、经理人信心指数分别回升0.2、0.6至44.1、47.8，企业综合成本指数回落1.2至21.6。
路透此前综合42家机构预测中值结果显示，中国2017年2月外贸将稳步增长，以美元计价，出口料转为同比增长12.3%，进口增幅亦扩大至20.0%，较上月明显好转；贸易顺差257.5亿美元，较上月下降。（完）
(发稿 陈君；审校 乔艳红)
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