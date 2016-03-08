分析师看中国2月进出口数据

路透北京3月8日 - 中国海关周二公布，以美元计价，2月出口同比下降25.4%，进口同比下降13.8%。路透调查预估中值分别为下降12.5%和下降10%。

2月出口同比降幅为2009年5月以来最大，当时为同比下降26.5%。1-2月累计出口同比下降17.8%，进口同比下降16.7%。

海关数据显示，2月贸易顺差325.92亿美元，路透预估中值为501.5亿美元。上月曾创出632.87亿美元的纪录新高。

中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。

主要数据：

* 以美元计价，2月出口同比下降25.4%，进口下降13.8%，贸易顺差325.92亿元

* 以人民币计价，2月出口同比下降20.6%，进口下降8.0%，贸易顺差5,945.04亿元

中国进出口及贸易顺差图表 reut.rs/1U9iQRD

以下为分析师评论：

--招商证券宏观团队

2月出口同比负增长-25.4%，人民币值同比增速为-20.6%，低于市场预期，与PMI新出口订单分项的反弹出现了分歧，大幅低于预期的同比数据可能与2月春节因素和季节性错位有关（从基数角度看，去年一季度出口规模的低点在3月而非2月）。不过从外围来看，欧日制造业PMI继续下滑，美国制造业PMI进口分项同样不佳，全球金融市场的剧烈动荡也不利于经济主体预期的稳定，因此一季度外需转弱，难以给中国出口带来起色。

2月进口同比增速-13.8%，显着低于市场预期，人民币值同比增速为-8.0%，PMI进口分项连续三个月下滑，考虑到去年2月已经是低基数，加之大宗商品价格有所企稳，而且单月进口规模降至千亿美元以下要追溯到2010年了，内需的疲弱可能超出预期。

2月贸易顺差为325.9亿美元，大幅低于上月，不过春节效应造成的顺差大幅收窄甚至逆差几乎年年的2、3月份都会出现，也不应解读为外需恶化幅度超过内需，预计未来衰退式高顺差将再现。

--民族证券首席宏观分析师 朱启兵：

2月的出口数据远低于预期，主要原因在于外需没有明显改善，全球经济复苏比较差。数据同时显示，人民币汇率对外贸的影响不大。我们的实证研究显示2009年金融危机之后人民币贬值对出口的带动作用在减弱，外需才是出口改善的关键。进口方面，国内需求恢复的速度比想象中更慢；除非能看到下半年中国经济切实的企稳迹象，否则大宗商品将呈现企稳后低位震荡的局面。

顺差下降不会对人民币汇率产生明显影响，汇率更多取决于市场对中国经济的看法。如果即将公布的2月工业、投资数据均低于预期，汇率很可能会受到冲击。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

2月的进出口数据同比增长数据的不佳，受到春节假期因素因素影响。同时，上月出口同比增速的降幅大于进口同比增速的降幅也是季节性因素的特点，由于很多2月进口商品的发货期在节前，因此进口受到节日因素的影响要小于出口受到的影响。因此，进口降幅与出口降幅的“倒挂”也非常态，一般3月后即恢复正常。

此外，严格资本跨境流动管理对贸易水分的挤出也会对当月以及今年进出口数据造成扰动，但相比过去两年，这部分影响也越来越小。

总的来看，今年贸易增长仍存压力，外部需求难以短期改善，而东南亚等新兴经济体对中国传统出口产品的竞争加强，都会对今年贸易继续形成压力。不过，鉴于美国经济复苏，今年的出口增长应会强于去年，且出口结构发生改善。

另外，当下大宗商品出现企稳迹象，这或将导致进口同比降幅缩窄，并致使今年的贸易顺差不会显现去年的大幅扩大。

--华融证券市场研究部总经理 马兹辉：

2月外贸数据大幅低于预期，一方面是春节因素影响，近几年春节期间的一个趋势是企业休息的时间越来越长，对经济的影响也在不断放大；但更主要的是国际宏观经济形势比市场预期更为严峻，美国经济不排除比去年更差。同时，国内产业也面临困局，低端产品竞争力在下降，高端产品竞争力尚未形成。

总体判断，今年外贸形势预计比去年更差，但暂时不会下调全年经济增长预期，因为各项政策的力度比较大，且外贸对经济的总体贡献在边际上较低。此外，外贸顺差的大幅下降，对人民币汇率的稳定也有一定负面影响。

--德国商业银行中国经济学家 周浩：

中国出口创下2009年5月来最大降幅，显示强势人民币汇率已成为出口行业的阻碍；同时，进口大幅下滑也让中国推出刺激措施提振商品需求的希望落空。也就是说，铁矿石带领的最近一波大宗商品涨势可能只是昙花一现。

整体而言，疲软的贸易数据暗示人民币汇率进一步贬值可能不可避免。虽然央行可以继续通过外汇储备来稳定汇率和金融体系，但中国贸易竞争力终会被削弱。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军:

今年外贸开局不利，1-2月人民币计价出口下降13.1%；进口下降11.8%，2月单月的出口降幅更多，进口降幅的收窄则与国际大宗商品价格回升有关。2月数据预示着今年外贸整体形势欠佳。这从今年的政府工作报告中也可以看出对外贸形势的预判是比较严竣的，结合1-2月的数据看，今年一季度的外贸数据有可能是全年最差的一个时段。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

太差了，原因还需要进一步观察。前两个月数据并没有呈现回稳迹象，暗示2016年总体情况恐怕也不容乐观。一方面今年全球经济能不能比去年好存在疑问，另一方面在货币竞相贬值的大环境中，人民币汇率压力能否缓解也存疑。出口是中国经济的一个重要动力，2016年中国经济前景面临新的变数。

--中国国家信息中心经济预测部宏观经济研究室主任 牛犁：

从贸易数据看延续了去年疲弱的格局，2月份(人民币计价)出口降幅达20.6%，较1月明显扩大；而进口下降8%，较上月有所收窄。显示内外需疲弱的格局并没有变化，而进口降幅收窄的原因主要与国际大宗商品价格回升有关。

从1-2月累积的数据看，外贸形势依旧严竣，考虑到春节因素，通常1-2月份的数据代表性并不强，全年的贸易形势可能要到一季度数据出来比较明显。

--华宝信托分析师 聂文：

外贸的形势比较严峻。发达国家还是经济内敛，贸易保护；新兴国家受大宗商品暴跌影响，外汇储备消耗厉害，外贸受影响大。国际贸易呈现收缩状况，对中国有负面影响。

2月外贸跌幅超预期跟汇率有一定关系，但核心来看还是需求问题。预计全年外贸不太乐观，增速在-8%，对全年稳增长还是有压力。

相关背景：

--中国2016年经济增长预期目标确定在6.5-7%，且“十三五”(2016-2020年)年均增速保持在6.5%以上。为稳定经济增长、并为供给侧改革创造宽松环境，政府同时将今年财政赤字率目标上调至3%、广义货币供应量(M2)增速目标提高至13%，通胀控制目标则稳定在3%左右。

--中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。

--中国财政部部长楼继伟指出，今后一个时期中国财政收入潜在增长率有下降趋势，但赤字和债务仍有一定提升空间；今年地方政府到期债务有5万亿元人民币左右，将继续允许地方发行债券进行置换。

--中国国家发展改革委员会主任徐绍史表示，今年经济面临比较大的风险和挑战，但政策储备充裕，有信心使中国经济运行在合理区间，也不会因处置过剩产能出现下岗潮，中国经济不可能硬着陆，也没有拖累世界经济。

--中国国家信息中心最新报告称，一季度中国经济增速将继续趋缓至6.5%左右。按美元计价，初步估计，一季度进口料下降15.2%左右，出口将下降9.0%左右。

--中国央行决定自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。（完）