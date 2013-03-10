中国2月酒类价格及餐饮收入均现不振 见证反腐倡廉效果

路透北京3月10日 - 中国2月酒类价格同比涨幅为至少21个月来最低，环比出现至少一年多来首次下滑；而限额以上企业餐饮收入也一反常态，1-2月同比下降3.3%，显示经济数据对中共中央反腐倡廉之举已有所反应。

而研究宏观经济的分析师们已开始着手分析，若此风坚持下去，会因此对中国的CPI(居民消费价格指数)产生何种影响。高盛高华中国宏观经济分析师宋宇就设定了情景分析，称假设10%的最高档餐厅降价15%，将倾向于把CPI压低约0.1个百分点。

中国国家统计局最新数据显示，2月酒类价格同比上涨1.8%，至少是2011年6月官方开始逐月有规律公布该数据以来的最低值；2月酒类价格环比则下降0.2%，这是2012年1月统计局开始公布环比数据以来首次出现下滑。

而2012年中国农历春节落在1月下旬，当月酒类价格同比涨幅为8.8%，环比上升0.2%；再往前看临近春节的2011年12月，酒类价格同比涨幅更是高达9.2%。

中共十八大后，新任领导人习近平去年12月提出“轻车简从”的八项规定，之后由王岐山新掌舵的中纪委在春节前下发通知，严禁官员元旦春节公款送礼；中央军委12月下旬也下发限酒令，种种因素都导致春节这个公款消费的高峰较往年明显地沉寂。茅台(600519.SS)、五粮液(000858.SZ)等高档白酒的销售比以往明显下降，比如53度的飞天茅台和52度五粮液的标价已经比最高价时候下降了30%左右。

节俭之风从最新出炉的消费数据也可以看出来。中国1-2月限额以上企业餐饮收入同比下降3.3%，与之形成鲜明对比的是去年12月同比增幅为14.1%，去年全年为12.9%。

**政策对通胀影响**

宋宇在研究报告中指出，虽然在其他国家反腐问题可能极少会被纳入通胀走势分析，但在中国这些改变可能产生重要的经济影响。随着在外用餐需求减少，许多高档餐厅已经取消了包间费并提供大幅折扣。尽管私人会所和中低档餐厅可能因此而赢得更多生意，但整体外出就餐消费额应该出现了下滑。

量化CPI因遏制大吃大喝而受到的影响并非易事，宋宇设定了情景分析来判断,“如果我们主观地假设10%的最高档餐厅降价15%，那么这将倾向于把CPI压低约0.1个百分点，尽管这一影响可能被中低档餐厅加价部分抵消。”

而且，更重要的是节省的食品会对总体食品价格带来影响，假设10%的食品可以被节约下来，相当大的一部分食品不再被浪费，再假设食品价格对绝对量变化的弹性为2.5，而外出就餐食品消耗量占食品消耗总量的10%，“由此得出，减少浪费对食品CPI的影响可能达到2.5个百分点，对总体CPI通胀率的影响为0.75个百分点。”

中国甫公布的2月CPI同比上涨3.2%，为10个月的高位，高于路透调查的预估中值3%和前月的2%，其中食品价格同比涨幅达到6%。

“如果廉政政策能够长期持续推行，则其带来的节约可能令CPI通胀率下降接近1个百分点，”宋宇并称，虽然上述估算存在很高的不确定性，而节约10%食品的假设也可能偏于乐观，但是这一情景分析显示这一政策对通胀的影响可能是相当明显的。

中国去年实际通胀率仅有2.6%，但今年政府目标却高高设在3.5%。市场普遍认为政府预留了0.5个百分点的空间，以因应推进资源价格改革以及其它可能的涨价因素。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 毕晓雯/张喜良)

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