中国2月FDI连续八个月负增长后首现正增长

路透北京3月19日 - 中国商务部周二公布,今年2月全国实际使用外资(FDI)金额82.14亿美元，同比增长6.32%，为连续八个月负增长后首次恢复正增长。

商务部新闻稿并称，1-2月累计实际使用外资金额为174.84亿美元，同比下降1.35%。此前数据显示,1月FDI金额92.7亿美元,同比下降7.3%.

在2011年全年中国实际使用外资金额创历史新高后，去年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。