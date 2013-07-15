一周经济焦点：美联储政策疑虑及中国经济成长减速恐冲击新兴国家

7月11日在纽约证交所拍到的收盘行情。 REUTERS/Lucas Jackson

* 伯南克有两次阐明美联储策略的新机会

* 中国GDP数据将证实经济成长明显放缓

* 新兴国家希望G20会议带来政策安抚

全球经济记者 魏伦

路透伦敦7月14日 - 美国超宽松货币政策以及中国对自然资源难以满足的需求之前激励了新兴国家经济成长，但本周警钟将再次对新兴国家敲响。

上述两重推力并未向直接阻力转变。美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克在为期两天的国会作证期间将解释，减少公债购买计划不同于加息。

中国经济两位数的增速已经成为历史，周一将公布的数据应显示，其第二季国内生产总值(GDP)同比成长约7.5%，这样的增速对于多数国家来说只能是梦想。

但趋势很明朗。在这种形势令人不安的背景下，20国集团(G20)财经首脑会议将在莫斯科召开。

国际货币基金组织(IMF)上周调降2013年全球经济成长预估至3.1%。美国经济谘商会首席经济学家Bart van Ark称，这低于潜在水平1-1.5个百分点。

尽管比照平均水平，美国经济复苏之势疲弱，但正在站稳脚跟，6月房屋开工和零售销售数据亦可能会展现出这一趋势。

van Ark称，“美联储的政策或许适合美国。但问题在于是否也适合全球其他经济体。”

“能否撤掉央行提供给的生命支持并转入康复阶段？一些经济体是否对此做好了准备，我认为是非常值得怀疑的。在这方面，最大的风险是新兴市场，”他补充到。

资本外流位列风险榜榜首。上周印尼和巴西上调了利率；印度收紧了衍生品交易规则，因为卢比挫至纪录低位；土耳其央行大举抛售美元，来支撑里拉的汇率。

伦敦一家研究公司--Lombard Street Research的分析师Brian Reading称，大宗商品价格下跌，以及发达经济体的最终需求疲软，亦令人担忧。

他在报告中称，“发展中国家面临三重困难：市场下滑、价格下跌和资本流入减少，特别如果发达国家跟随美国升息的话。”

**伯南克应该更为明确**

G20东道国俄罗斯显然担心，富国央行突然撤除货币刺激举措，特别是美联储，将造成新兴市场动荡。

俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)对路透表示，“我认为所有人都反对汇率和货币政策突然发生转变。”

伯南克试图安抚上述忧虑，他给出了美联储逐步退出买债的时间表，但强调宽松政策将维持很长一段时间。

有市场观察人士对伯南克的透明度和清晰度表示赞赏。

但瑞穗分析师Steven Ricchiuto称，伯南克试图更为清晰地表述美国联邦公开市场委员会(FOMC)观点中的细微差别，但他的努力却是个公共关系的噩梦。

Ricchiuto表示，“市场人士希望听到明确的声音。这样的话，伯南克对FOMC的立场解释越多，市场就更加困惑。”

不光是伯南克有这样的问题。

中国财政部长楼继伟称，中国实现全年GDP增长7%目标问题不大，令分析师感到意外。但增长7%不应被认为是底限。

中国政府年初确定的经济增长目标是7.5%，其当前的五年计划是为年增长率7%的预期为基础。

中国官方通讯社新华社周六对此进行了更正，澄清楼继伟实际上说，实现全年GDP增长7.5%没有太大问题。

**中国政府的目标令人猜想**

可以肯定的是，中国新的领导层下决心调整经济结构，摆脱对投资的依赖，并能容忍调整进程中增长出现放缓。

美国银行美林的中国经济学家Ting Lu在新华社更正前就猜测，外界可能误解了楼继伟的讲话，今年的增长底线应该仍然是7.5%。

但他补充道，“我们认为中国政府的2014年增长目标很可能设在7.0%，而且我们预测接近本10年末时增速将放缓至5.0-6.0%。”

华盛顿智库美国传统基金会(Heritage Foundation)的Derek Scissors表示，GDP不能准确反映中国的经济体质，更应该追踪的是改革进展情况和效率指标，尤其是资本回报指标。

他说，北京控制信贷的努力让其受到鼓舞，但更严峻的考验是其能否抑制国有企业的浪费性投资。

“如果他们能做到那点， 这是创造可持续增长的第一步，”他说。

Scissors表示，由于既得利益集团的反对，今年秋天召开的中共政策会议不太可能支持全面变革。

但他认为，2014年进行重大改革的几率超过50%。例如，让农民工更容易在城市落脚，或者放宽资本控制。

“不可能同时在所有方面进行改革，”Scissors表示，“但我认为一年后的经济将比现在更加健康：改革进程将已启动，并开始促进经济。”(完)

(编译 张涛; 审校 孙茉莉)

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