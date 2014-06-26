38个中央部门2013年大多存在“三公”经费管理使用违规

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京6月26日 - 中国国家审计署针对38个中央部门审计情况显示，2013年度，这些部门“三公”经费（公费出国、公务用车、公务接待）和会议费财政拨款支出比上年下降22.93%，但有超过30个部门“三公”经费管理使用违规。
刊登在审计署网站的《中央部门单位2013年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果》显示，发现的问题主要集中在部门本级及下属单位违规发放福利、预算超标、虚假发票，“三公经费”超支、设备采购和审批流程等方面。
据审计署审计长刘家义透露，此次主要审计了38个中央部门，延伸审计这些部门的389个所属单位；审计预算支出1,542.38亿元人民币，占这些部门年度预算总额的33.38%。
具体到“三公经费”，因公出国(境)方面，14个部门本级和54个所属单位超标准、超预算或超范围列支出国(境)费用3,229.53万元。
公务用车方面，14个部门本级和13个所属单位公务用车配备超编制289辆、超标准123辆；6个部门本级和63个所属单位无预算、超预算列支公务用车费用1,094.15万元。
公务接待方面，2013年，国家发展和改革委员会所属经济体制与管理研究所超预算支出公务接待费93.13万元；中国人民银行及其2个所属单位转嫁或摊派、自行调剂项目或其他支出用于公务接待69.11万元等。
公费“考察”、公款“接待”素为民众反感。对此，国务院总理李克强上任伊始就“约法三章”，其中明确公费接待、公费出国、公费购车只减不增。（完）
浏览审计署审计报告全文，请点击审计署网站：here
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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