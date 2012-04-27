27日盘前分析：四月平稳收官概率较大

今日是“五一”长假前最後一个交易日，综合各方面因素考虑，大盘节前走势很难出现超预期表现，或将维持在当前点位附近震荡的走势。 从外围市场看，美国股市周四连升第三天，因楼市数据良好及包括Citrix Systems Inc在内的企业季报优於预期，盖过了一些倍受关注的企业季报逊於预期的影响。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日是“五一”长假前最後一个交易日，综合各方面因素考虑，大盘节前走势很难出现超预期表现，或将维持在当前点位附近震荡的走势。

从外围市场看，美国股市周四连升第三天，因楼市数据良好及包括Citrix Systems Inc在内的企业季报优於预期，盖过了一些倍受关注的企业季报逊於预期的影响。

从技术面分析，近期多空双方在2400点关口反复胶着，面对2450点一带的强阻力区，指数上行受到明显压制，但是大盘支撑力度也较强，目前两市成交基本维持近期水平，如果能保持现有状态并逐步温和放大，大盘仍有望挑战前期高点。

笔者认为，政策放松的兑现力度将决定当前宏观经济持续放缓势头能否得到扭转以及上市公司业绩增速下滑能否重新扭头向上，而这些是决定股指後市走向的最根本因素。

就短线而言，小长假临近，近日股指震荡基本在市场预期之中。由於套牢盘以及短线获利盘压力较大，2400点附近股指会有反复，震荡是节前综合症的常态，但中期仍趋於乐观。

操作上，以创业板为首的业绩与估值匹配度较差的中小市值股票仍有一定的调整风险，建议投资者规避这类个股。

消息面，据中国证券报数据中心统计，截至记者发稿时止，沪深两市共有2028家上市公司披露今年一季报，剔除1家不可比公司，2027家公司一季度实现归属母公司的净利润1355.07亿元，同比下降4.66%，环比去年四季度下降5.21%，加权平均每股收益为0.1元。（完）

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