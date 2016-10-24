德国经济部撤回对中国FGC收购爱思强的批准

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福10月24日 - 德国政府撤回对于中资企业收购本国芯片设备制造商爱思强(Aixtron) (AIXGn.DE)的批准，为这项6.7亿欧元(7.28亿美元)交易在最后阶段设置意想不到的障碍。爱思强股价受此影响下跌。
爱思强周一称，经济部撤回了9月8日授予中国福建宏芯基金(FGC)的批准，并宣布计划重启对于这项并购交易的评估。
中资投资者进行的并购交易，促使德国政府考量是否需要更多作为，来保护关键技术。
中国家电制造商美的集团(000333.SZ)今年以45亿欧元，收购了德国工业机器人制造商库卡集团(Kuka) (KU2G.DE)。中国三安光电股份有限公司(600703.SS)表示，已就可能的收购或合作与德国照明企业欧司朗(OSRn.DE)接触。
FGC对爱思强的收购要约已于上周五结束。FGC称，到1200 GMT对爱思强约65%股份已经付清，较接受期结束早10小时，这足够让交易通过。
爱思强股价在券商Lang & Schwarz的盘前交易中挫跌6%。
未能立即联系到德国经济部置评。(完)
(编译 侯雪苹； 审校 李春喜)
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