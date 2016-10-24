德国经济部撤回对中国FGC收购爱思强的批准

路透法兰克福10月24日 - 德国政府撤回对于中资企业收购本国芯片设备制造商爱思强(Aixtron) (AIXGn.DE)的批准，为这项6.7亿欧元(7.28亿美元)交易在最后阶段设置意想不到的障碍。爱思强股价受此影响下跌。

爱思强周一称，经济部撤回了9月8日授予中国福建宏芯基金(FGC)的批准，并宣布计划重启对于这项并购交易的评估。

中资投资者进行的并购交易，促使德国政府考量是否需要更多作为，来保护关键技术。

中国家电制造商美的集团(000333.SZ)今年以45亿欧元，收购了德国工业机器人制造商库卡集团(Kuka) (KU2G.DE)。中国三安光电股份有限公司(600703.SS)表示，已就可能的收购或合作与德国照明企业欧司朗(OSRn.DE)接触。

FGC对爱思强的收购要约已于上周五结束。FGC称，到1200 GMT对爱思强约65%股份已经付清，较接受期结束早10小时，这足够让交易通过。

爱思强股价在券商Lang & Schwarz的盘前交易中挫跌6%。

未能立即联系到德国经济部置评。(完)