中国FGC称德国撤回批准未必意味着要放弃收购爱思强

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福10月25日 - 中国福建宏芯基金(FGC)周二表示，德国政府撤回对FGC收购德国芯片设备制造商爱思强(Aixtron)(AIXGn.DE)的批准，并不意味着FGC将放弃收购。
“德国经济部发函撤回了对交易的批准，收购方正在研究该函件的法律意涵，”担任FGC收购载体的Grand Chip Investment GmbH表示。
爱思强周一表示，德国经济部撤回对于中资企业收购爱思强的批准，为这项6.7亿欧元(7.28亿美元)交易在最后阶段设置意想不到的障碍。
据FGC称，德国经济部引用的信息显示，爱思强拥有与安全相关的技术，尤其是与国防相关，并购可能导致这种技术公开。
FGC没有提供进一步的细节。爱思强制造用于生产红、蓝、绿、白发光二极管(LED)的机器，也出产用于生产记忆体晶片(存储器芯片)、电源管理和纳米材料的产品。
德国政府作出该举动，正值柏林的贸易保护主义呼声日渐高涨之际，而且这距经济部长加布利尔率商务代表团访华仅剩一周的时间。
面对今年出现的一系列中国投资者寻求收购德国企业的情况，对政府是否应当更多作为以保护战略性技术的担忧与日俱增。
FGC希望在周四公布针对爱思强的收购要约的结果。FGC上周五称，截至上周五1200 GMT，已获得爱思强65%的股份，这较收购要约结束早10小时。(完)
(编译 杜明霞/侯雪苹；审校 张明钧/张荻)
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