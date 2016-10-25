中国FGC称德国撤回批准未必意味着要放弃收购爱思强

路透法兰克福10月25日 - 中国福建宏芯基金(FGC)周二表示，德国政府撤回对FGC收购德国芯片设备制造商爱思强(Aixtron)(AIXGn.DE)的批准，并不意味着FGC将放弃收购。

“德国经济部发函撤回了对交易的批准，收购方正在研究该函件的法律意涵，”担任FGC收购载体的Grand Chip Investment GmbH表示。

爱思强周一表示，德国经济部撤回对于中资企业收购爱思强的批准，为这项6.7亿欧元(7.28亿美元)交易在最后阶段设置意想不到的障碍。

据FGC称，德国经济部引用的信息显示，爱思强拥有与安全相关的技术，尤其是与国防相关，并购可能导致这种技术公开。

FGC没有提供进一步的细节。爱思强制造用于生产红、蓝、绿、白发光二极管(LED)的机器，也出产用于生产记忆体晶片(存储器芯片)、电源管理和纳米材料的产品。

德国政府作出该举动，正值柏林的贸易保护主义呼声日渐高涨之际，而且这距经济部长加布利尔率商务代表团访华仅剩一周的时间。

面对今年出现的一系列中国投资者寻求收购德国企业的情况，对政府是否应当更多作为以保护战略性技术的担忧与日俱增。

FGC希望在周四公布针对爱思强的收购要约的结果。FGC上周五称，截至上周五1200 GMT，已获得爱思强65%的股份，这较收购要约结束早10小时。(完)