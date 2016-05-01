中国湖南大康牧业收购巴西谷物公司Fiagril控股权

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透圣保罗4月29日 - 巴西谷物公司Fiagril Participa??es SA周五表示，该公司已将控股权出售给中国上海鹏欣集团旗下的湖南大康牧业股份有限公司(002505.SZ)。
两位知情消息人士称，大康牧业收购了家族持有的Fiagril 57%股权，这是中国农业企业在巴西寻求未来食品供应保障的又一笔交易。
第一位消息人士称，交易价值可能在10亿雷亚尔左右(2.9亿美元)。该消息人士要求匿名，因交易条款仍属机密。第二位消息人士称，当前的管理层将保持不变。
Fiagril发布了一份声明，但未公布细节。
第一位消息人士称，根据协议条款，鹏欣将通过运营资本贷款向Fiagril提供新的融资。
该交易不包括Fiagril船运、生物燃料和制种业务。
该收购案表明中国企业在掌握巴西繁荣的谷物生产和出口市场方面又迈进一步。(完)
(编译 李爽；审校 徐文焰)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。