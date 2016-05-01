中国湖南大康牧业收购巴西谷物公司Fiagril控股权

路透圣保罗4月29日 - 巴西谷物公司Fiagril Participa??es SA周五表示，该公司已将控股权出售给中国上海鹏欣集团旗下的湖南大康牧业股份有限公司(002505.SZ)。

两位知情消息人士称，大康牧业收购了家族持有的Fiagril 57%股权，这是中国农业企业在巴西寻求未来食品供应保障的又一笔交易。

第一位消息人士称，交易价值可能在10亿雷亚尔左右(2.9亿美元)。该消息人士要求匿名，因交易条款仍属机密。第二位消息人士称，当前的管理层将保持不变。

Fiagril发布了一份声明，但未公布细节。

第一位消息人士称，根据协议条款，鹏欣将通过运营资本贷款向Fiagril提供新的融资。

该交易不包括Fiagril船运、生物燃料和制种业务。

该收购案表明中国企业在掌握巴西繁荣的谷物生产和出口市场方面又迈进一步。(完)