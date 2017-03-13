综述：中国的“蓝天保卫战”面临违法成本低高压执法难的尴尬

作者 沈燕

路透北京3月13日 - 当蓝天白云，清山绿水已然成为中国诸多城市的“奢侈品”时，中国总理李克强在今年两会政府工作报告中明确表态要“坚决打好蓝天保卫战”。只是，若要让打赢这场战争不是只停留在口号上，中国首先要解决违法成本低而高压执法难的尴尬。

在今年的两会期间，环保治污依然是代表们热议的话题。他们呼吁，中国应将强排超排的企业上升到法律层面处罚，而不仅仅是运动式治理和行政罚款了事，在完善各项法规制度的同时确保高压执法能落地更是关键。

“蓝天绿地是我们所有老百姓的生活向往，去年天津的一个代表团到沙漠，他们在绿地上看星星和银河，说这是几十年没有看到的，希望这种生活能够成为常态。”全国政协常委，中国民间商会副会长，亿利资源集团有限公司董事长王文彪在两会期间的记者会上称，现在的空气治理已经不是一日之功，是长期的积累，具有长期性、复杂性、艰巨性。

他建议，在蓝天绿地工程、蓝天保卫战中，既要注重减法，还要注重加法。现在的减法就是节能减排、能源结构的调整；所谓的加法，应该在一些大中城市大量建公园、种树、种花、种草。

2017年政府工作报告提出，加大生态环境保护治理力度，坚决打好蓝天保卫战，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度明显下降。要科学施策，标本兼治，铁腕治理。

中国此前发布防治大气污染的“大气十条”，2017年是第一阶段实施的最后一年。据环保部统计，2016年，中国338个地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度达到47微克/立方米，同比下降6.0%，优良天数比例为78.8%，同比提高2.1个百分点。

**有法治基础更须执法力度**

事实上，中国近年来屡屡发生的环境污染事件背后，折射出传统高污染高耗能产业难以为继的现状，也更坚定了政府加快经济结构转型的决心。

只是相较中国经济的快速发展，社会治理、法治环境以及国民素质教育等诸多软实力明显滞后，并凸显在中国社会经济生活的方方面面。

王文彪就指出，要想打好蓝天保卫战，有三个需要，需要全民参与、企业参与、市场参与；需要执纪机构执法机关参与；需要重拳出击，进行治理。

据环保部数据，去年各级环保部门下达行政处罚决定12.4万余份，罚款66.3亿元人民币，比2015年分别增长28%和56%。环保部挂牌督办27起重点环境违法案件，组织查处取缔“十小”企业2,465家。

而在全民、企业和市场参与的同时，不仅需要国民环保意识的提高和环保生活方式的转变，更需要有完善的法律法规作保障。加大对违法者的惩戒力度，显然更具现实意义。

政协委员陈东征在小组讨论时表示，强排超排的处罚就应该上升到法律层面，而不仅仅是行政处罚，应该从法律层面对产生污染的企业处罚，而不应该采取运动式的管理办法。

中国自2015年1月1日生效实施新环保法。新环保法赋予了查封、扣押、停产、限产、按日计罚、案件移送等举措，相关处罚实现了"损害担责"。

两会期间新闻发布会上，环保部长陈吉宁就表示，环境守法态势正逐步形成。落实地方政府环境保护责任，是落实环保法重中之重。

他介绍，环保部单独或会同有关部门和司法机关出台配套文件35件，包括一些司法解释。这些文件的出台，为环境保护法的实施提供了具体规范和依据。

“大家知道，环保法对企业处罚比较重要的手段，一个是查封扣押，一个是停产限产，一个是按日连续处罚。通过明确执行规定，2016年这几类案件分别是查封扣押9,976件，停产限产5,673件，按日连续处罚1,017件，分别比2015年增长138%、83%和42%。这成为遏制企业环境违法的一个重要手段。"陈吉宁称。

根据此前发布的一项由环境资源法学专家完成的新环保法实施情况评估报告就认为，中国新环保法实施一年来，严格执法、督政问责等措施的实施遏制了严重环境违法行为，初步恢复了环境法治秩序。

**治污地方政府担主责，高压执法面临考验**

虽然有新的环保法为中国“蓝天保卫战”保驾护航，近几年中国重拳治理亦不遗余力，但要让“蓝天白云”成为常态，在治污以地方政府为主下，如何在地区经济发展与环境法理上取得平衡，并确保对违法者高压执法无疑是一场考验。

环保法总则第六条明确规定，地方各级人民政府应当对本行政区的环境质量负责。落实地方政府的环境保护责任，是落实环保法的重中之重。

“一些地方政府对环境保护法落实任务的分工不明确，而且这种不明确越到基层越衰减。环保法规定的部门职责只有一半在环保部门手里，大气污染防治法中，环保部门的职责只占三分之一，所以下一步要明晰各部门的责任，才能更好地落实环保法。”陈吉宁称。

他坦称，新环保法实施两周年以来，主要有四方面问题，包括有一些制度还不健全，个别条款还需要进一步完善。比如说，环保法明确要落实地方政府责任，但是制约的法律手段现在看还不足。

“有些条款在操作层面上执行起来还有困难，需要完善。比如按日计罚这个效果非常明显，但是法律要求企业违法排污拒不改正的，才能启动按日计罚。打个比方，如果你上公共汽车，抓到你没有票，得先补票，如果拒绝补票，才能够实行按日处罚。”陈吉宁称。

此外，未批先建问题，虽然法律规定了责令停止建设、恢复原状等措施，但对监管部门授权有限，缺乏有力的强制手段，难以及时制止该类违法行为。

企业环保的主体责任仍然落实不够，各种违法行为屡禁不止。包括偷排偷放时有发生，以及环境执法能力不足，影响法律实施的进程和效果。

“总的看，我们有很多地区特别是在区县级环境监管的人员严重不足，装备老化等问题十分突出，很难适应现在日益繁重的监管任务。”陈吉宁称。（完）