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时事要闻 | 2012年 12月 13日 星期四 16:41 BJT

四川省委副书记李春城涉嫌严重违纪被免职

路透北京12月13日 - 新华社周四报道称，中共四川省委副书记李春城涉嫌严重违纪，中共中央已决定免去其领导职务。

李春城也是习近平十八大就任中共中央总书记以来被调查的最高级别官员。

习近平誓言要惩治腐败，并于上月警告称，如果腐败问题愈演愈烈，最终必然会亡党亡国。

官方媒体一周前报道称，李春城正在接受中纪委调查。

李春城曾担任成都市市委书记，并在中共十八大上当选中央委员会候补委员。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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(Reporting By Shuzhen Zhu)

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