四川省委副书记李春城涉嫌严重违纪被免职

法国总统候选人菲永民调支持率继续下滑 料无缘第二轮对决
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。
路透北京12月13日 - 新华社周四报道称，中共四川省委副书记李春城涉嫌严重违纪，中共中央已决定免去其领导职务。
李春城也是习近平十八大就任中共中央总书记以来被调查的最高级别官员。
习近平誓言要惩治腐败，并于上月警告称，如果腐败问题愈演愈烈，最终必然会亡党亡国。
官方媒体一周前报道称，李春城正在接受中纪委调查。
李春城曾担任成都市市委书记，并在中共十八大上当选中央委员会候补委员。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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(Reporting By Shuzhen Zhu)
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。
路透华盛顿3月2日 - 据Indianapolis Star周四报导，美国副总统彭斯担任印第安纳州长期间，偶尔在讨论敏感事件及国土安全问题时使用私人邮箱处理公务，且该账户去年夏季遭到黑客攻击。
路透华盛顿3月2日 - 一名直接知悉情况的消息人士周四称，美国白宫提议将美国国家环境保护局(EPA)的预算削减四分之一，将矛头对准气候变化项目，以及那些旨在防止空气和水受到污染的项目。